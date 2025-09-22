- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
69 (57.98%)
Loss Trade:
50 (42.02%)
Best Trade:
38.02 USD
Worst Trade:
-31.75 USD
Profitto lordo:
667.85 USD (67 312 pips)
Perdita lorda:
-572.57 USD (56 227 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.17 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.65%
Massimo carico di deposito:
29.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
80 (67.23%)
Short Trade:
39 (32.77%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
9.68 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-130.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.65 USD (7)
Crescita mensile:
44.96%
Previsione annuale:
545.49%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.20 USD
Massimale:
150.39 USD (28.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.93% (150.39 USD)
Per equità:
2.86% (19.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|93
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.02 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +23.48 USD
Massima perdita consecutiva: -130.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Non ci sono recensioni
