Botond Ratonyi

YT GOLD EA

Botond Ratonyi
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
119
Bénéfice trades:
69 (57.98%)
Perte trades:
50 (42.02%)
Meilleure transaction:
38.02 USD
Pire transaction:
-31.75 USD
Bénéfice brut:
667.85 USD (67 312 pips)
Perte brute:
-572.57 USD (56 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (23.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.17 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
88.65%
Charge de dépôt maximale:
29.41%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
80 (67.23%)
Courts trades:
39 (32.77%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
9.68 USD
Perte moyenne:
-11.45 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-130.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.65 USD (7)
Croissance mensuelle:
44.96%
Prévision annuelle:
545.49%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.20 USD
Maximal:
150.39 USD (28.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.93% (150.39 USD)
Par fonds propres:
2.86% (19.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 118
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 93
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.02 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +23.48 USD
Perte consécutive maximale: -130.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Aucun avis
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 10.04% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.