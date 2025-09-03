- Büyüme
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
65 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.82 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
168.53 USD (145 119 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
65 (168.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.53 USD (65)
Sharpe oranı:
2.00
Alım-satım etkinliği:
17.02%
Maks. mevduat yükü:
19.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
38 (58.46%)
Satış işlemleri:
27 (41.54%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
31.07%
Yıllık tahmin:
377.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
25.47% (67.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|145K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.82 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +168.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
满池晨光 运用 “固定 1 天 1 单 EA 稳定版 6.1 ”， 一次 0.01 手 起，一天 1 单 ； 日利率 1% 左右； 目前胜率 100% ，回撤为 0 % 。建议激进者 200u1 倍跟单，保守者 400u1 倍跟单。
İnceleme yok
