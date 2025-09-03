SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fixed 1 order per day EA stable
Jian Bing Gong

Fixed 1 order per day EA stable

Jian Bing Gong
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
2 / 8 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 150%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
65 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.82 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
168.53 USD (145 119 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
65 (168.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.53 USD (65)
Sharpe oranı:
2.00
Alım-satım etkinliği:
17.02%
Maks. mevduat yükü:
19.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
38 (58.46%)
Satış işlemleri:
27 (41.54%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
31.07%
Yıllık tahmin:
377.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
25.47% (67.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 145K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.82 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +168.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

满池晨光 运用 “固定 1 天 1 单 EA 稳定版 6.1 ”， 一次 0.01 手 起，一天 1 单 日利率 1% 左右； 目前胜率 100% ，回撤为 0 % 。建议激进者 200u1 倍跟单，保守者 400u1 倍跟单。


MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.