SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fixed 1 order per day EA stable
Jian Bing Gong

Fixed 1 order per day EA stable

Jian Bing Gong
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
2 / 8 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 150%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
65 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.82 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
168.53 USD (145 119 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
65 (168.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.53 USD (65)
Indice di Sharpe:
2.00
Attività di trading:
17.02%
Massimo carico di deposito:
19.02%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
38 (58.46%)
Short Trade:
27 (41.54%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
32.17%
Previsione annuale:
390.32%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
25.47% (67.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 145K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +168.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

满池晨光 运用 “固定 1 天 1 单 EA 稳定版 6.1 ”， 一次 0.01 手 起，一天 1 单 日利率 1% 左右； 目前胜率 100% ，回撤为 0 % 。建议激进者 200u1 倍跟单，保守者 400u1 倍跟单。


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fixed 1 order per day EA stable
30USD al mese
150%
2
8
USD
277
USD
14
95%
65
100%
17%
n/a
2.59
USD
25%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.