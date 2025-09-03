- Crescita
Trade:
65
Profit Trade:
65 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.82 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
168.53 USD (145 119 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
65 (168.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.53 USD (65)
Indice di Sharpe:
2.00
Attività di trading:
17.02%
Massimo carico di deposito:
19.02%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
38 (58.46%)
Short Trade:
27 (41.54%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
32.17%
Previsione annuale:
390.32%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
25.47% (67.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|145K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +168.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
满池晨光 运用 “固定 1 天 1 单 EA 稳定版 6.1 ”， 一次 0.01 手 起，一天 1 单 ； 日利率 1% 左右； 目前胜率 100% ，回撤为 0 % 。建议激进者 200u1 倍跟单，保守者 400u1 倍跟单。
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
150%
2
8
USD
USD
277
USD
USD
14
95%
65
100%
17%
n/a
2.59
USD
USD
25%
1:200