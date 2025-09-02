SinyallerBölümler
Rong Yong Yang

Tadebafa

Rong Yong Yang
0 inceleme
135 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 923
Kârla kapanan işlemler:
1 036 (53.87%)
Zararla kapanan işlemler:
887 (46.13%)
En iyi işlem:
1 294.18 USD
En kötü işlem:
-1 725.43 USD
Brüt kâr:
28 779.41 USD (39 670 864 pips)
Brüt zarar:
-21 425.86 USD (29 646 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (142.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 330.11 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
80.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
1 295 (67.34%)
Satış işlemleri:
628 (32.66%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
3.82 USD
Ortalama kâr:
27.78 USD
Ortalama zarar:
-24.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-131.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 759.26 USD (8)
Aylık büyüme:
-18.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
998.76 USD
Maksimum:
6 176.48 USD (68.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.59% (6 100.40 USD)
Varlığa göre:
69.31% (7 176.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 488
US500 188
XAUUSD 180
CHINA50 163
USDJPY 124
XRPUSD 113
MSTR.NAS 103
ETHUSD 88
JP225 86
EURUSD 71
USDCNH 40
TSLA.NAS 25
DOGUSD 21
NVDA.NAS 13
US2000 12
BNBUSD 8
PDD.NAS 8
STZ.NYSE 7
ALVR.NAS 3
AVXL.NAS 3
PFE.NYSE 3
CPRT.NAS 2
NKLA.NAS 2
HUM.NYSE 2
ENTG.NAS 2
VRM.NAS 2
JNJ.NYSE 2
CGC.NYSE 2
JACK.NAS 2
GLAD.NAS 2
ROL.NYSE 2
GLNG.NAS 2
AMH.NYSE 2
MIMO.NYSE 2
HRB.NYSE 2
QD.NYSE 2
NKTR.NAS 2
PLTR.NYSE 2
MARA.NAS 2
HPQ.NYSE 2
KRO.NYSE 2
BLNK.NAS 2
OPI.NAS 2
ILPT.NAS 2
WATT.NAS 2
CLSK.NAS 2
MDB.NAS 2
CECO.NAS 2
TEVA.NYSE 2
RBLX.NYSE 2
THO.NYSE 2
SWN.NYSE 1
PGEN.NAS 1
DECK.NYSE 1
BIDU.NAS 1
FCEL.NAS 1
IBP.NYSE 1
CF.NYSE 1
CDXS.NAS 1
TEG.ETR 1
ORLY.NAS 1
BKNG.NAS 1
NFLX.NAS 1
GOSS.NAS 1
AVGO.NAS 1
ABBV.NYSE 1
SGMO.NAS 1
PHM.NYSE 1
CRON.NAS 1
SELB.NAS 1
TLRY.NAS 1
NVTA.NYSE 1
UPST.NAS 1
UI.NYSE 1
SNDL.NAS 1
NVCR.NAS 1
VCYT.NAS 1
WKHS.NAS 1
AGEN.NAS 1
GEVO.NAS 1
AMBA.NAS 1
ABNB.NAS 1
MOH.NYSE 1
TEL.NYSE 1
JWN.NYSE 1
GT.NAS 1
DOMO.NAS 1
JBT.NYSE 1
DOYU.NAS 1
VCT.PAR 1
UGI.NYSE 1
CASY.NAS 1
AZPN.NAS 1
NUVA.NAS 1
VST.NYSE 1
NVAX.NAS 1
VRTX.NAS 1
MKL.NYSE 1
RACE.NYSE 1
ERIE.NAS 1
KDP.NAS 1
STE.NYSE 1
MLM.NYSE 1
DBI.NYSE 1
ALGN.NAS 1
TWI.NYSE 1
TECK.NYSE 1
NVR.NYSE 1
BIG.NYSE 1
CARA.NAS 1
TDW.NYSE 1
NBR.NYSE 1
FICO.NYSE 1
ADBE.NAS 1
HUBS.NYSE 1
LII.NYSE 1
TDG.NYSE 1
ETN.NYSE 1
GMED.NYSE 1
MA.NYSE 1
PTC.NAS 1
KNDI.NAS 1
BIRD.NAS 1
EVRG.NAS 1
SKYW.NAS 1
ODFL.NAS 1
WST.NYSE 1
VRSK.NAS 1
ATGE.NYSE 1
CAT.NYSE 1
MSFT.NAS 1
BRK-B.NYSE 1
OLLI.NAS 1
EQNR.NYSE 1
CINF.NAS 1
AJG.NYSE 1
ROP.NYSE 1
WRB.NYSE 1
MUSA.NYSE 1
SDC.NAS 1
SMTC.NAS 1
PENN.NAS 1
RIGL.NAS 1
CBRL.NAS 1
ATRA.NAS 1
CONN.NAS 1
RVNC.NAS 1
SGHT.NAS 1
CORR.NYSE 1
CAN.NAS 1
AMD.NAS 1
VIPS.NYSE 1
MCHP.NAS 1
PINS.NYSE 1
KGC.NYSE 1
LRCX.NAS 1
SHOP.NYSE 1
DDOG.NAS 1
ROKU.NAS 1
BKD.NYSE 1
TDC.NYSE 1
BSY.NAS 1
VECO.NAS 1
CCJ.NYSE 1
APRN.NAS 1
GOOG.NAS 1
AAPL.NAS 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 379
US500 -841
XAUUSD 1.2K
CHINA50 682
USDJPY -42
XRPUSD -60
MSTR.NAS 7.3K
ETHUSD -1.1K
JP225 -487
EURUSD -39
USDCNH 85
TSLA.NAS 94
DOGUSD 184
NVDA.NAS 2
US2000 288
BNBUSD 65
PDD.NAS -44
STZ.NYSE 67
ALVR.NAS -49
AVXL.NAS -205
PFE.NYSE -18
CPRT.NAS 21
NKLA.NAS 24
HUM.NYSE 3
ENTG.NAS -7
VRM.NAS -3
JNJ.NYSE 1
CGC.NYSE 17
JACK.NAS -1
GLAD.NAS 1
ROL.NYSE 0
GLNG.NAS 0
AMH.NYSE 0
MIMO.NYSE -4
HRB.NYSE 0
QD.NYSE 0
NKTR.NAS -15
PLTR.NYSE 2
MARA.NAS -2
HPQ.NYSE -1
KRO.NYSE 4
BLNK.NAS -98
OPI.NAS -51
ILPT.NAS -17
WATT.NAS -11
CLSK.NAS 2
MDB.NAS 4
CECO.NAS 4
TEVA.NYSE -12
RBLX.NYSE -7
THO.NYSE -6
SWN.NYSE 0
PGEN.NAS 2
DECK.NYSE 3
BIDU.NAS 3
FCEL.NAS 2
IBP.NYSE 2
CF.NYSE 2
CDXS.NAS 0
TEG.ETR 1
ORLY.NAS 1
BKNG.NAS 1
NFLX.NAS 2
GOSS.NAS 0
AVGO.NAS 1
ABBV.NYSE 1
SGMO.NAS 0
PHM.NYSE 1
CRON.NAS 10
SELB.NAS 6
TLRY.NAS 7
NVTA.NYSE 6
UPST.NAS 2
UI.NYSE 2
SNDL.NAS 2
NVCR.NAS 2
VCYT.NAS 1
WKHS.NAS 0
AGEN.NAS 0
GEVO.NAS 0
AMBA.NAS 1
ABNB.NAS 1
MOH.NYSE 0
TEL.NYSE 0
JWN.NYSE 0
GT.NAS 0
DOMO.NAS 0
JBT.NYSE 0
DOYU.NAS -1
VCT.PAR 0
UGI.NYSE 0
CASY.NAS 0
AZPN.NAS 0
NUVA.NAS 0
VST.NYSE -3
NVAX.NAS 16
VRTX.NAS 1
MKL.NYSE 0
RACE.NYSE 1
ERIE.NAS 0
KDP.NAS 0
STE.NYSE 0
MLM.NYSE 0
DBI.NYSE 0
ALGN.NAS 1
TWI.NYSE 0
TECK.NYSE 0
NVR.NYSE -26
BIG.NYSE -20
CARA.NAS -8
TDW.NYSE -6
NBR.NYSE -5
FICO.NYSE -5
ADBE.NAS -5
HUBS.NYSE -4
LII.NYSE -3
TDG.NYSE -3
ETN.NYSE -2
GMED.NYSE -2
MA.NYSE -2
PTC.NAS -2
KNDI.NAS -3
BIRD.NAS -3
EVRG.NAS -2
SKYW.NAS -2
ODFL.NAS -2
WST.NYSE -1
VRSK.NAS -1
ATGE.NYSE -1
CAT.NYSE -1
MSFT.NAS -1
BRK-B.NYSE -1
OLLI.NAS -1
EQNR.NYSE -1
CINF.NAS -1
AJG.NYSE 0
ROP.NYSE 0
WRB.NYSE 0
MUSA.NYSE 0
SDC.NAS -3
SMTC.NAS 1
PENN.NAS 3
RIGL.NAS -2
CBRL.NAS -1
ATRA.NAS 11
CONN.NAS -1
RVNC.NAS 15
SGHT.NAS 19
CORR.NYSE -18
CAN.NAS -10
AMD.NAS -7
VIPS.NYSE -6
MCHP.NAS -6
PINS.NYSE -3
KGC.NYSE 6
LRCX.NAS 17
SHOP.NYSE 2
DDOG.NAS 1
ROKU.NAS -7
BKD.NYSE -3
TDC.NYSE -1
BSY.NAS -1
VECO.NAS 0
CCJ.NYSE 4
APRN.NAS 64
GOOG.NAS 0
AAPL.NAS -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 15M
US500 -321K
XAUUSD 45K
CHINA50 -68K
USDJPY -5.6K
XRPUSD 9.2K
MSTR.NAS 78K
ETHUSD 208K
JP225 -3.6M
EURUSD -789
USDCNH 25K
TSLA.NAS -19K
DOGUSD 15K
NVDA.NAS 6.1K
US2000 23K
BNBUSD 162K
PDD.NAS -7.8K
STZ.NYSE -111
ALVR.NAS -1.5K
AVXL.NAS -6K
PFE.NYSE -161
CPRT.NAS 4.3K
NKLA.NAS 33
HUM.NYSE 30K
ENTG.NAS -536
VRM.NAS 59
JNJ.NYSE 1.2K
CGC.NYSE 36
JACK.NAS -252
GLAD.NAS 480
ROL.NYSE 939
GLNG.NAS 79
AMH.NYSE 309
MIMO.NYSE 0
HRB.NYSE 1K
QD.NYSE 60
NKTR.NAS -7
PLTR.NYSE 424
MARA.NAS -1.9K
HPQ.NYSE -2.2K
KRO.NYSE 718
BLNK.NAS -2.1K
OPI.NAS -1.5K
ILPT.NAS -1.7K
WATT.NAS -336
CLSK.NAS 269
MDB.NAS 8.5K
CECO.NAS 1.5K
TEVA.NYSE -1.1K
RBLX.NYSE -2.3K
THO.NYSE -6K
SWN.NYSE -9
PGEN.NAS 119
DECK.NYSE 2.9K
BIDU.NAS 5.2K
FCEL.NAS 119
IBP.NYSE 4.9K
CF.NYSE 3.2K
CDXS.NAS 50
TEG.ETR 1.3K
ORLY.NAS 13K
BKNG.NAS 1.3K
NFLX.NAS 1.9K
GOSS.NAS 40
AVGO.NAS 14K
ABBV.NYSE 1.4K
SGMO.NAS 3
PHM.NYSE 1.2K
CRON.NAS 38
SELB.NAS 100
TLRY.NAS 70
NVTA.NYSE 99
UPST.NAS 2.6K
UI.NYSE 4.2K
SNDL.NAS 190
NVCR.NAS 1.7K
VCYT.NAS 2.4K
WKHS.NAS 34
AGEN.NAS 40
GEVO.NAS 30
AMBA.NAS 839
ABNB.NAS 4.2K
MOH.NYSE 5.4K
TEL.NYSE 5.3K
JWN.NYSE 480
GT.NAS 480
DOMO.NAS 39
JBT.NYSE 2.8K
DOYU.NAS 0
VCT.PAR 199
UGI.NYSE 210
CASY.NAS 170
AZPN.NAS 31
NUVA.NAS -43
VST.NYSE -3.3K
NVAX.NAS 1.6K
VRTX.NAS 759
MKL.NYSE 5.2K
RACE.NYSE 6.9K
ERIE.NAS 215
KDP.NAS 370
STE.NYSE 1.2K
MLM.NYSE 1.2K
DBI.NYSE 40
ALGN.NAS 13K
TWI.NYSE 240
TECK.NYSE 50
NVR.NYSE -254K
BIG.NYSE -2K
CARA.NAS -790
TDW.NYSE -5.8K
NBR.NYSE -1M
FICO.NYSE -49K
ADBE.NAS -47K
HUBS.NYSE -37K
LII.NYSE -28K
TDG.NYSE -27K
ETN.NYSE -12K
GMED.NYSE -2.3K
MA.NYSE -2.3K
PTC.NAS -456
KNDI.NAS -209
BIRD.NAS -70
EVRG.NAS -1.8K
SKYW.NAS -332
ODFL.NAS -1.4K
WST.NYSE -10K
VRSK.NAS -929
ATGE.NYSE -1.8K
CAT.NYSE -8.6K
MSFT.NAS -820
BRK-B.NYSE -735
OLLI.NAS -1.3K
EQNR.NYSE -1.2K
CINF.NAS -1.2K
AJG.NYSE -4.6K
ROP.NYSE -3.7K
WRB.NYSE -309
MUSA.NYSE -1.5K
SDC.NAS 8
SMTC.NAS 44
PENN.NAS 35
RIGL.NAS -1
CBRL.NAS -52
ATRA.NAS 260
CONN.NAS 0
RVNC.NAS 500
SGHT.NAS 610
CORR.NYSE -140
CAN.NAS -149
AMD.NAS -6.4K
VIPS.NYSE -990
MCHP.NAS -5.4K
PINS.NYSE -102
KGC.NYSE 340
LRCX.NAS 35K
SHOP.NYSE 940
DDOG.NAS 850
ROKU.NAS -6.5K
BKD.NYSE -299
TDC.NYSE -1.3K
BSY.NAS -829
VECO.NAS 26
CCJ.NYSE 1.4K
APRN.NAS 6.5K
GOOG.NAS -35
AAPL.NAS -490
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 294.18 USD
En kötü işlem: -1 725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +142.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.62 USD

good    good     good  
İnceleme yok
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.43% of days out of 926 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.43% of days out of 924 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
A large drawdown may occur on the account again
