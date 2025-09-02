- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 923
Bénéfice trades:
1 036 (53.87%)
Perte trades:
887 (46.13%)
Meilleure transaction:
1 294.18 USD
Pire transaction:
-1 725.43 USD
Bénéfice brut:
28 779.41 USD (39 670 864 pips)
Perte brute:
-21 425.86 USD (29 646 432 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (142.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 330.11 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
80.83%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
1 295 (67.34%)
Courts trades:
628 (32.66%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
3.82 USD
Bénéfice moyen:
27.78 USD
Perte moyenne:
-24.16 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-131.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 759.26 USD (8)
Croissance mensuelle:
-18.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
998.76 USD
Maximal:
6 176.48 USD (68.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.59% (6 100.40 USD)
Par fonds propres:
69.31% (7 176.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|488
|US500
|188
|XAUUSD
|180
|CHINA50
|163
|USDJPY
|124
|XRPUSD
|113
|MSTR.NAS
|103
|ETHUSD
|88
|JP225
|86
|EURUSD
|71
|USDCNH
|40
|TSLA.NAS
|25
|DOGUSD
|21
|NVDA.NAS
|13
|US2000
|12
|BNBUSD
|8
|PDD.NAS
|8
|STZ.NYSE
|7
|ALVR.NAS
|3
|AVXL.NAS
|3
|PFE.NYSE
|3
|CPRT.NAS
|2
|NKLA.NAS
|2
|HUM.NYSE
|2
|ENTG.NAS
|2
|VRM.NAS
|2
|JNJ.NYSE
|2
|CGC.NYSE
|2
|JACK.NAS
|2
|GLAD.NAS
|2
|ROL.NYSE
|2
|GLNG.NAS
|2
|AMH.NYSE
|2
|MIMO.NYSE
|2
|HRB.NYSE
|2
|QD.NYSE
|2
|NKTR.NAS
|2
|PLTR.NYSE
|2
|MARA.NAS
|2
|HPQ.NYSE
|2
|KRO.NYSE
|2
|BLNK.NAS
|2
|OPI.NAS
|2
|ILPT.NAS
|2
|WATT.NAS
|2
|CLSK.NAS
|2
|MDB.NAS
|2
|CECO.NAS
|2
|TEVA.NYSE
|2
|RBLX.NYSE
|2
|THO.NYSE
|2
|SWN.NYSE
|1
|PGEN.NAS
|1
|DECK.NYSE
|1
|BIDU.NAS
|1
|FCEL.NAS
|1
|IBP.NYSE
|1
|CF.NYSE
|1
|CDXS.NAS
|1
|TEG.ETR
|1
|ORLY.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|NFLX.NAS
|1
|GOSS.NAS
|1
|AVGO.NAS
|1
|ABBV.NYSE
|1
|SGMO.NAS
|1
|PHM.NYSE
|1
|CRON.NAS
|1
|SELB.NAS
|1
|TLRY.NAS
|1
|NVTA.NYSE
|1
|UPST.NAS
|1
|UI.NYSE
|1
|SNDL.NAS
|1
|NVCR.NAS
|1
|VCYT.NAS
|1
|WKHS.NAS
|1
|AGEN.NAS
|1
|GEVO.NAS
|1
|AMBA.NAS
|1
|ABNB.NAS
|1
|MOH.NYSE
|1
|TEL.NYSE
|1
|JWN.NYSE
|1
|GT.NAS
|1
|DOMO.NAS
|1
|JBT.NYSE
|1
|DOYU.NAS
|1
|VCT.PAR
|1
|UGI.NYSE
|1
|CASY.NAS
|1
|AZPN.NAS
|1
|NUVA.NAS
|1
|VST.NYSE
|1
|NVAX.NAS
|1
|VRTX.NAS
|1
|MKL.NYSE
|1
|RACE.NYSE
|1
|ERIE.NAS
|1
|KDP.NAS
|1
|STE.NYSE
|1
|MLM.NYSE
|1
|DBI.NYSE
|1
|ALGN.NAS
|1
|TWI.NYSE
|1
|TECK.NYSE
|1
|NVR.NYSE
|1
|BIG.NYSE
|1
|CARA.NAS
|1
|TDW.NYSE
|1
|NBR.NYSE
|1
|FICO.NYSE
|1
|ADBE.NAS
|1
|HUBS.NYSE
|1
|LII.NYSE
|1
|TDG.NYSE
|1
|ETN.NYSE
|1
|GMED.NYSE
|1
|MA.NYSE
|1
|PTC.NAS
|1
|KNDI.NAS
|1
|BIRD.NAS
|1
|EVRG.NAS
|1
|SKYW.NAS
|1
|ODFL.NAS
|1
|WST.NYSE
|1
|VRSK.NAS
|1
|ATGE.NYSE
|1
|CAT.NYSE
|1
|MSFT.NAS
|1
|BRK-B.NYSE
|1
|OLLI.NAS
|1
|EQNR.NYSE
|1
|CINF.NAS
|1
|AJG.NYSE
|1
|ROP.NYSE
|1
|WRB.NYSE
|1
|MUSA.NYSE
|1
|SDC.NAS
|1
|SMTC.NAS
|1
|PENN.NAS
|1
|RIGL.NAS
|1
|CBRL.NAS
|1
|ATRA.NAS
|1
|CONN.NAS
|1
|RVNC.NAS
|1
|SGHT.NAS
|1
|CORR.NYSE
|1
|CAN.NAS
|1
|AMD.NAS
|1
|VIPS.NYSE
|1
|MCHP.NAS
|1
|PINS.NYSE
|1
|KGC.NYSE
|1
|LRCX.NAS
|1
|SHOP.NYSE
|1
|DDOG.NAS
|1
|ROKU.NAS
|1
|BKD.NYSE
|1
|TDC.NYSE
|1
|BSY.NAS
|1
|VECO.NAS
|1
|CCJ.NYSE
|1
|APRN.NAS
|1
|GOOG.NAS
|1
|AAPL.NAS
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|379
|US500
|-841
|XAUUSD
|1.2K
|CHINA50
|682
|USDJPY
|-42
|XRPUSD
|-60
|MSTR.NAS
|7.3K
|ETHUSD
|-1.1K
|JP225
|-487
|EURUSD
|-39
|USDCNH
|85
|TSLA.NAS
|94
|DOGUSD
|184
|NVDA.NAS
|2
|US2000
|288
|BNBUSD
|65
|PDD.NAS
|-44
|STZ.NYSE
|67
|ALVR.NAS
|-49
|AVXL.NAS
|-205
|PFE.NYSE
|-18
|CPRT.NAS
|21
|NKLA.NAS
|24
|HUM.NYSE
|3
|ENTG.NAS
|-7
|VRM.NAS
|-3
|JNJ.NYSE
|1
|CGC.NYSE
|17
|JACK.NAS
|-1
|GLAD.NAS
|1
|ROL.NYSE
|0
|GLNG.NAS
|0
|AMH.NYSE
|0
|MIMO.NYSE
|-4
|HRB.NYSE
|0
|QD.NYSE
|0
|NKTR.NAS
|-15
|PLTR.NYSE
|2
|MARA.NAS
|-2
|HPQ.NYSE
|-1
|KRO.NYSE
|4
|BLNK.NAS
|-98
|OPI.NAS
|-51
|ILPT.NAS
|-17
|WATT.NAS
|-11
|CLSK.NAS
|2
|MDB.NAS
|4
|CECO.NAS
|4
|TEVA.NYSE
|-12
|RBLX.NYSE
|-7
|THO.NYSE
|-6
|SWN.NYSE
|0
|PGEN.NAS
|2
|DECK.NYSE
|3
|BIDU.NAS
|3
|FCEL.NAS
|2
|IBP.NYSE
|2
|CF.NYSE
|2
|CDXS.NAS
|0
|TEG.ETR
|1
|ORLY.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|NFLX.NAS
|2
|GOSS.NAS
|0
|AVGO.NAS
|1
|ABBV.NYSE
|1
|SGMO.NAS
|0
|PHM.NYSE
|1
|CRON.NAS
|10
|SELB.NAS
|6
|TLRY.NAS
|7
|NVTA.NYSE
|6
|UPST.NAS
|2
|UI.NYSE
|2
|SNDL.NAS
|2
|NVCR.NAS
|2
|VCYT.NAS
|1
|WKHS.NAS
|0
|AGEN.NAS
|0
|GEVO.NAS
|0
|AMBA.NAS
|1
|ABNB.NAS
|1
|MOH.NYSE
|0
|TEL.NYSE
|0
|JWN.NYSE
|0
|GT.NAS
|0
|DOMO.NAS
|0
|JBT.NYSE
|0
|DOYU.NAS
|-1
|VCT.PAR
|0
|UGI.NYSE
|0
|CASY.NAS
|0
|AZPN.NAS
|0
|NUVA.NAS
|0
|VST.NYSE
|-3
|NVAX.NAS
|16
|VRTX.NAS
|1
|MKL.NYSE
|0
|RACE.NYSE
|1
|ERIE.NAS
|0
|KDP.NAS
|0
|STE.NYSE
|0
|MLM.NYSE
|0
|DBI.NYSE
|0
|ALGN.NAS
|1
|TWI.NYSE
|0
|TECK.NYSE
|0
|NVR.NYSE
|-26
|BIG.NYSE
|-20
|CARA.NAS
|-8
|TDW.NYSE
|-6
|NBR.NYSE
|-5
|FICO.NYSE
|-5
|ADBE.NAS
|-5
|HUBS.NYSE
|-4
|LII.NYSE
|-3
|TDG.NYSE
|-3
|ETN.NYSE
|-2
|GMED.NYSE
|-2
|MA.NYSE
|-2
|PTC.NAS
|-2
|KNDI.NAS
|-3
|BIRD.NAS
|-3
|EVRG.NAS
|-2
|SKYW.NAS
|-2
|ODFL.NAS
|-2
|WST.NYSE
|-1
|VRSK.NAS
|-1
|ATGE.NYSE
|-1
|CAT.NYSE
|-1
|MSFT.NAS
|-1
|BRK-B.NYSE
|-1
|OLLI.NAS
|-1
|EQNR.NYSE
|-1
|CINF.NAS
|-1
|AJG.NYSE
|0
|ROP.NYSE
|0
|WRB.NYSE
|0
|MUSA.NYSE
|0
|SDC.NAS
|-3
|SMTC.NAS
|1
|PENN.NAS
|3
|RIGL.NAS
|-2
|CBRL.NAS
|-1
|ATRA.NAS
|11
|CONN.NAS
|-1
|RVNC.NAS
|15
|SGHT.NAS
|19
|CORR.NYSE
|-18
|CAN.NAS
|-10
|AMD.NAS
|-7
|VIPS.NYSE
|-6
|MCHP.NAS
|-6
|PINS.NYSE
|-3
|KGC.NYSE
|6
|LRCX.NAS
|17
|SHOP.NYSE
|2
|DDOG.NAS
|1
|ROKU.NAS
|-7
|BKD.NYSE
|-3
|TDC.NYSE
|-1
|BSY.NAS
|-1
|VECO.NAS
|0
|CCJ.NYSE
|4
|APRN.NAS
|64
|GOOG.NAS
|0
|AAPL.NAS
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|15M
|US500
|-321K
|XAUUSD
|45K
|CHINA50
|-68K
|USDJPY
|-5.6K
|XRPUSD
|9.2K
|MSTR.NAS
|78K
|ETHUSD
|208K
|JP225
|-3.6M
|EURUSD
|-789
|USDCNH
|25K
|TSLA.NAS
|-19K
|DOGUSD
|15K
|NVDA.NAS
|6.1K
|US2000
|23K
|BNBUSD
|162K
|PDD.NAS
|-7.8K
|STZ.NYSE
|-111
|ALVR.NAS
|-1.5K
|AVXL.NAS
|-6K
|PFE.NYSE
|-161
|CPRT.NAS
|4.3K
|NKLA.NAS
|33
|HUM.NYSE
|30K
|ENTG.NAS
|-536
|VRM.NAS
|59
|JNJ.NYSE
|1.2K
|CGC.NYSE
|36
|JACK.NAS
|-252
|GLAD.NAS
|480
|ROL.NYSE
|939
|GLNG.NAS
|79
|AMH.NYSE
|309
|MIMO.NYSE
|0
|HRB.NYSE
|1K
|QD.NYSE
|60
|NKTR.NAS
|-7
|PLTR.NYSE
|424
|MARA.NAS
|-1.9K
|HPQ.NYSE
|-2.2K
|KRO.NYSE
|718
|BLNK.NAS
|-2.1K
|OPI.NAS
|-1.5K
|ILPT.NAS
|-1.7K
|WATT.NAS
|-336
|CLSK.NAS
|269
|MDB.NAS
|8.5K
|CECO.NAS
|1.5K
|TEVA.NYSE
|-1.1K
|RBLX.NYSE
|-2.3K
|THO.NYSE
|-6K
|SWN.NYSE
|-9
|PGEN.NAS
|119
|DECK.NYSE
|2.9K
|BIDU.NAS
|5.2K
|FCEL.NAS
|119
|IBP.NYSE
|4.9K
|CF.NYSE
|3.2K
|CDXS.NAS
|50
|TEG.ETR
|1.3K
|ORLY.NAS
|13K
|BKNG.NAS
|1.3K
|NFLX.NAS
|1.9K
|GOSS.NAS
|40
|AVGO.NAS
|14K
|ABBV.NYSE
|1.4K
|SGMO.NAS
|3
|PHM.NYSE
|1.2K
|CRON.NAS
|38
|SELB.NAS
|100
|TLRY.NAS
|70
|NVTA.NYSE
|99
|UPST.NAS
|2.6K
|UI.NYSE
|4.2K
|SNDL.NAS
|190
|NVCR.NAS
|1.7K
|VCYT.NAS
|2.4K
|WKHS.NAS
|34
|AGEN.NAS
|40
|GEVO.NAS
|30
|AMBA.NAS
|839
|ABNB.NAS
|4.2K
|MOH.NYSE
|5.4K
|TEL.NYSE
|5.3K
|JWN.NYSE
|480
|GT.NAS
|480
|DOMO.NAS
|39
|JBT.NYSE
|2.8K
|DOYU.NAS
|0
|VCT.PAR
|199
|UGI.NYSE
|210
|CASY.NAS
|170
|AZPN.NAS
|31
|NUVA.NAS
|-43
|VST.NYSE
|-3.3K
|NVAX.NAS
|1.6K
|VRTX.NAS
|759
|MKL.NYSE
|5.2K
|RACE.NYSE
|6.9K
|ERIE.NAS
|215
|KDP.NAS
|370
|STE.NYSE
|1.2K
|MLM.NYSE
|1.2K
|DBI.NYSE
|40
|ALGN.NAS
|13K
|TWI.NYSE
|240
|TECK.NYSE
|50
|NVR.NYSE
|-254K
|BIG.NYSE
|-2K
|CARA.NAS
|-790
|TDW.NYSE
|-5.8K
|NBR.NYSE
|-1M
|FICO.NYSE
|-49K
|ADBE.NAS
|-47K
|HUBS.NYSE
|-37K
|LII.NYSE
|-28K
|TDG.NYSE
|-27K
|ETN.NYSE
|-12K
|GMED.NYSE
|-2.3K
|MA.NYSE
|-2.3K
|PTC.NAS
|-456
|KNDI.NAS
|-209
|BIRD.NAS
|-70
|EVRG.NAS
|-1.8K
|SKYW.NAS
|-332
|ODFL.NAS
|-1.4K
|WST.NYSE
|-10K
|VRSK.NAS
|-929
|ATGE.NYSE
|-1.8K
|CAT.NYSE
|-8.6K
|MSFT.NAS
|-820
|BRK-B.NYSE
|-735
|OLLI.NAS
|-1.3K
|EQNR.NYSE
|-1.2K
|CINF.NAS
|-1.2K
|AJG.NYSE
|-4.6K
|ROP.NYSE
|-3.7K
|WRB.NYSE
|-309
|MUSA.NYSE
|-1.5K
|SDC.NAS
|8
|SMTC.NAS
|44
|PENN.NAS
|35
|RIGL.NAS
|-1
|CBRL.NAS
|-52
|ATRA.NAS
|260
|CONN.NAS
|0
|RVNC.NAS
|500
|SGHT.NAS
|610
|CORR.NYSE
|-140
|CAN.NAS
|-149
|AMD.NAS
|-6.4K
|VIPS.NYSE
|-990
|MCHP.NAS
|-5.4K
|PINS.NYSE
|-102
|KGC.NYSE
|340
|LRCX.NAS
|35K
|SHOP.NYSE
|940
|DDOG.NAS
|850
|ROKU.NAS
|-6.5K
|BKD.NYSE
|-299
|TDC.NYSE
|-1.3K
|BSY.NAS
|-829
|VECO.NAS
|26
|CCJ.NYSE
|1.4K
|APRN.NAS
|6.5K
|GOOG.NAS
|-35
|AAPL.NAS
|-490
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 294.18 USD
Pire transaction: -1 725 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +142.56 USD
Perte consécutive maximale: -131.62 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 656
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.57 × 7
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 157
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
Exness-MT5Real17
|1.46 × 24
