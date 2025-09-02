- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 923
Profit Trade:
1 036 (53.87%)
Loss Trade:
887 (46.13%)
Best Trade:
1 294.18 USD
Worst Trade:
-1 725.43 USD
Profitto lordo:
28 779.41 USD (39 670 864 pips)
Perdita lorda:
-21 425.86 USD (29 646 432 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (142.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 330.11 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
80.83%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
1 295 (67.34%)
Short Trade:
628 (32.66%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
3.82 USD
Profitto medio:
27.78 USD
Perdita media:
-24.16 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-131.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 759.26 USD (8)
Crescita mensile:
-18.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
998.76 USD
Massimale:
6 176.48 USD (68.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.59% (6 100.40 USD)
Per equità:
69.31% (7 176.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|488
|US500
|188
|XAUUSD
|180
|CHINA50
|163
|USDJPY
|124
|XRPUSD
|113
|MSTR.NAS
|103
|ETHUSD
|88
|JP225
|86
|EURUSD
|71
|USDCNH
|40
|TSLA.NAS
|25
|DOGUSD
|21
|NVDA.NAS
|13
|US2000
|12
|BNBUSD
|8
|PDD.NAS
|8
|STZ.NYSE
|7
|ALVR.NAS
|3
|AVXL.NAS
|3
|PFE.NYSE
|3
|CPRT.NAS
|2
|NKLA.NAS
|2
|HUM.NYSE
|2
|ENTG.NAS
|2
|VRM.NAS
|2
|JNJ.NYSE
|2
|CGC.NYSE
|2
|JACK.NAS
|2
|GLAD.NAS
|2
|ROL.NYSE
|2
|GLNG.NAS
|2
|AMH.NYSE
|2
|MIMO.NYSE
|2
|HRB.NYSE
|2
|QD.NYSE
|2
|NKTR.NAS
|2
|PLTR.NYSE
|2
|MARA.NAS
|2
|HPQ.NYSE
|2
|KRO.NYSE
|2
|BLNK.NAS
|2
|OPI.NAS
|2
|ILPT.NAS
|2
|WATT.NAS
|2
|CLSK.NAS
|2
|MDB.NAS
|2
|CECO.NAS
|2
|TEVA.NYSE
|2
|RBLX.NYSE
|2
|THO.NYSE
|2
|SWN.NYSE
|1
|PGEN.NAS
|1
|DECK.NYSE
|1
|BIDU.NAS
|1
|FCEL.NAS
|1
|IBP.NYSE
|1
|CF.NYSE
|1
|CDXS.NAS
|1
|TEG.ETR
|1
|ORLY.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|NFLX.NAS
|1
|GOSS.NAS
|1
|AVGO.NAS
|1
|ABBV.NYSE
|1
|SGMO.NAS
|1
|PHM.NYSE
|1
|CRON.NAS
|1
|SELB.NAS
|1
|TLRY.NAS
|1
|NVTA.NYSE
|1
|UPST.NAS
|1
|UI.NYSE
|1
|SNDL.NAS
|1
|NVCR.NAS
|1
|VCYT.NAS
|1
|WKHS.NAS
|1
|AGEN.NAS
|1
|GEVO.NAS
|1
|AMBA.NAS
|1
|ABNB.NAS
|1
|MOH.NYSE
|1
|TEL.NYSE
|1
|JWN.NYSE
|1
|GT.NAS
|1
|DOMO.NAS
|1
|JBT.NYSE
|1
|DOYU.NAS
|1
|VCT.PAR
|1
|UGI.NYSE
|1
|CASY.NAS
|1
|AZPN.NAS
|1
|NUVA.NAS
|1
|VST.NYSE
|1
|NVAX.NAS
|1
|VRTX.NAS
|1
|MKL.NYSE
|1
|RACE.NYSE
|1
|ERIE.NAS
|1
|KDP.NAS
|1
|STE.NYSE
|1
|MLM.NYSE
|1
|DBI.NYSE
|1
|ALGN.NAS
|1
|TWI.NYSE
|1
|TECK.NYSE
|1
|NVR.NYSE
|1
|BIG.NYSE
|1
|CARA.NAS
|1
|TDW.NYSE
|1
|NBR.NYSE
|1
|FICO.NYSE
|1
|ADBE.NAS
|1
|HUBS.NYSE
|1
|LII.NYSE
|1
|TDG.NYSE
|1
|ETN.NYSE
|1
|GMED.NYSE
|1
|MA.NYSE
|1
|PTC.NAS
|1
|KNDI.NAS
|1
|BIRD.NAS
|1
|EVRG.NAS
|1
|SKYW.NAS
|1
|ODFL.NAS
|1
|WST.NYSE
|1
|VRSK.NAS
|1
|ATGE.NYSE
|1
|CAT.NYSE
|1
|MSFT.NAS
|1
|BRK-B.NYSE
|1
|OLLI.NAS
|1
|EQNR.NYSE
|1
|CINF.NAS
|1
|AJG.NYSE
|1
|ROP.NYSE
|1
|WRB.NYSE
|1
|MUSA.NYSE
|1
|SDC.NAS
|1
|SMTC.NAS
|1
|PENN.NAS
|1
|RIGL.NAS
|1
|CBRL.NAS
|1
|ATRA.NAS
|1
|CONN.NAS
|1
|RVNC.NAS
|1
|SGHT.NAS
|1
|CORR.NYSE
|1
|CAN.NAS
|1
|AMD.NAS
|1
|VIPS.NYSE
|1
|MCHP.NAS
|1
|PINS.NYSE
|1
|KGC.NYSE
|1
|LRCX.NAS
|1
|SHOP.NYSE
|1
|DDOG.NAS
|1
|ROKU.NAS
|1
|BKD.NYSE
|1
|TDC.NYSE
|1
|BSY.NAS
|1
|VECO.NAS
|1
|CCJ.NYSE
|1
|APRN.NAS
|1
|GOOG.NAS
|1
|AAPL.NAS
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|379
|US500
|-841
|XAUUSD
|1.2K
|CHINA50
|682
|USDJPY
|-42
|XRPUSD
|-60
|MSTR.NAS
|7.3K
|ETHUSD
|-1.1K
|JP225
|-487
|EURUSD
|-39
|USDCNH
|85
|TSLA.NAS
|94
|DOGUSD
|184
|NVDA.NAS
|2
|US2000
|288
|BNBUSD
|65
|PDD.NAS
|-44
|STZ.NYSE
|67
|ALVR.NAS
|-49
|AVXL.NAS
|-205
|PFE.NYSE
|-18
|CPRT.NAS
|21
|NKLA.NAS
|24
|HUM.NYSE
|3
|ENTG.NAS
|-7
|VRM.NAS
|-3
|JNJ.NYSE
|1
|CGC.NYSE
|17
|JACK.NAS
|-1
|GLAD.NAS
|1
|ROL.NYSE
|0
|GLNG.NAS
|0
|AMH.NYSE
|0
|MIMO.NYSE
|-4
|HRB.NYSE
|0
|QD.NYSE
|0
|NKTR.NAS
|-15
|PLTR.NYSE
|2
|MARA.NAS
|-2
|HPQ.NYSE
|-1
|KRO.NYSE
|4
|BLNK.NAS
|-98
|OPI.NAS
|-51
|ILPT.NAS
|-17
|WATT.NAS
|-11
|CLSK.NAS
|2
|MDB.NAS
|4
|CECO.NAS
|4
|TEVA.NYSE
|-12
|RBLX.NYSE
|-7
|THO.NYSE
|-6
|SWN.NYSE
|0
|PGEN.NAS
|2
|DECK.NYSE
|3
|BIDU.NAS
|3
|FCEL.NAS
|2
|IBP.NYSE
|2
|CF.NYSE
|2
|CDXS.NAS
|0
|TEG.ETR
|1
|ORLY.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|NFLX.NAS
|2
|GOSS.NAS
|0
|AVGO.NAS
|1
|ABBV.NYSE
|1
|SGMO.NAS
|0
|PHM.NYSE
|1
|CRON.NAS
|10
|SELB.NAS
|6
|TLRY.NAS
|7
|NVTA.NYSE
|6
|UPST.NAS
|2
|UI.NYSE
|2
|SNDL.NAS
|2
|NVCR.NAS
|2
|VCYT.NAS
|1
|WKHS.NAS
|0
|AGEN.NAS
|0
|GEVO.NAS
|0
|AMBA.NAS
|1
|ABNB.NAS
|1
|MOH.NYSE
|0
|TEL.NYSE
|0
|JWN.NYSE
|0
|GT.NAS
|0
|DOMO.NAS
|0
|JBT.NYSE
|0
|DOYU.NAS
|-1
|VCT.PAR
|0
|UGI.NYSE
|0
|CASY.NAS
|0
|AZPN.NAS
|0
|NUVA.NAS
|0
|VST.NYSE
|-3
|NVAX.NAS
|16
|VRTX.NAS
|1
|MKL.NYSE
|0
|RACE.NYSE
|1
|ERIE.NAS
|0
|KDP.NAS
|0
|STE.NYSE
|0
|MLM.NYSE
|0
|DBI.NYSE
|0
|ALGN.NAS
|1
|TWI.NYSE
|0
|TECK.NYSE
|0
|NVR.NYSE
|-26
|BIG.NYSE
|-20
|CARA.NAS
|-8
|TDW.NYSE
|-6
|NBR.NYSE
|-5
|FICO.NYSE
|-5
|ADBE.NAS
|-5
|HUBS.NYSE
|-4
|LII.NYSE
|-3
|TDG.NYSE
|-3
|ETN.NYSE
|-2
|GMED.NYSE
|-2
|MA.NYSE
|-2
|PTC.NAS
|-2
|KNDI.NAS
|-3
|BIRD.NAS
|-3
|EVRG.NAS
|-2
|SKYW.NAS
|-2
|ODFL.NAS
|-2
|WST.NYSE
|-1
|VRSK.NAS
|-1
|ATGE.NYSE
|-1
|CAT.NYSE
|-1
|MSFT.NAS
|-1
|BRK-B.NYSE
|-1
|OLLI.NAS
|-1
|EQNR.NYSE
|-1
|CINF.NAS
|-1
|AJG.NYSE
|0
|ROP.NYSE
|0
|WRB.NYSE
|0
|MUSA.NYSE
|0
|SDC.NAS
|-3
|SMTC.NAS
|1
|PENN.NAS
|3
|RIGL.NAS
|-2
|CBRL.NAS
|-1
|ATRA.NAS
|11
|CONN.NAS
|-1
|RVNC.NAS
|15
|SGHT.NAS
|19
|CORR.NYSE
|-18
|CAN.NAS
|-10
|AMD.NAS
|-7
|VIPS.NYSE
|-6
|MCHP.NAS
|-6
|PINS.NYSE
|-3
|KGC.NYSE
|6
|LRCX.NAS
|17
|SHOP.NYSE
|2
|DDOG.NAS
|1
|ROKU.NAS
|-7
|BKD.NYSE
|-3
|TDC.NYSE
|-1
|BSY.NAS
|-1
|VECO.NAS
|0
|CCJ.NYSE
|4
|APRN.NAS
|64
|GOOG.NAS
|0
|AAPL.NAS
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|15M
|US500
|-321K
|XAUUSD
|45K
|CHINA50
|-68K
|USDJPY
|-5.6K
|XRPUSD
|9.2K
|MSTR.NAS
|78K
|ETHUSD
|208K
|JP225
|-3.6M
|EURUSD
|-789
|USDCNH
|25K
|TSLA.NAS
|-19K
|DOGUSD
|15K
|NVDA.NAS
|6.1K
|US2000
|23K
|BNBUSD
|162K
|PDD.NAS
|-7.8K
|STZ.NYSE
|-111
|ALVR.NAS
|-1.5K
|AVXL.NAS
|-6K
|PFE.NYSE
|-161
|CPRT.NAS
|4.3K
|NKLA.NAS
|33
|HUM.NYSE
|30K
|ENTG.NAS
|-536
|VRM.NAS
|59
|JNJ.NYSE
|1.2K
|CGC.NYSE
|36
|JACK.NAS
|-252
|GLAD.NAS
|480
|ROL.NYSE
|939
|GLNG.NAS
|79
|AMH.NYSE
|309
|MIMO.NYSE
|0
|HRB.NYSE
|1K
|QD.NYSE
|60
|NKTR.NAS
|-7
|PLTR.NYSE
|424
|MARA.NAS
|-1.9K
|HPQ.NYSE
|-2.2K
|KRO.NYSE
|718
|BLNK.NAS
|-2.1K
|OPI.NAS
|-1.5K
|ILPT.NAS
|-1.7K
|WATT.NAS
|-336
|CLSK.NAS
|269
|MDB.NAS
|8.5K
|CECO.NAS
|1.5K
|TEVA.NYSE
|-1.1K
|RBLX.NYSE
|-2.3K
|THO.NYSE
|-6K
|SWN.NYSE
|-9
|PGEN.NAS
|119
|DECK.NYSE
|2.9K
|BIDU.NAS
|5.2K
|FCEL.NAS
|119
|IBP.NYSE
|4.9K
|CF.NYSE
|3.2K
|CDXS.NAS
|50
|TEG.ETR
|1.3K
|ORLY.NAS
|13K
|BKNG.NAS
|1.3K
|NFLX.NAS
|1.9K
|GOSS.NAS
|40
|AVGO.NAS
|14K
|ABBV.NYSE
|1.4K
|SGMO.NAS
|3
|PHM.NYSE
|1.2K
|CRON.NAS
|38
|SELB.NAS
|100
|TLRY.NAS
|70
|NVTA.NYSE
|99
|UPST.NAS
|2.6K
|UI.NYSE
|4.2K
|SNDL.NAS
|190
|NVCR.NAS
|1.7K
|VCYT.NAS
|2.4K
|WKHS.NAS
|34
|AGEN.NAS
|40
|GEVO.NAS
|30
|AMBA.NAS
|839
|ABNB.NAS
|4.2K
|MOH.NYSE
|5.4K
|TEL.NYSE
|5.3K
|JWN.NYSE
|480
|GT.NAS
|480
|DOMO.NAS
|39
|JBT.NYSE
|2.8K
|DOYU.NAS
|0
|VCT.PAR
|199
|UGI.NYSE
|210
|CASY.NAS
|170
|AZPN.NAS
|31
|NUVA.NAS
|-43
|VST.NYSE
|-3.3K
|NVAX.NAS
|1.6K
|VRTX.NAS
|759
|MKL.NYSE
|5.2K
|RACE.NYSE
|6.9K
|ERIE.NAS
|215
|KDP.NAS
|370
|STE.NYSE
|1.2K
|MLM.NYSE
|1.2K
|DBI.NYSE
|40
|ALGN.NAS
|13K
|TWI.NYSE
|240
|TECK.NYSE
|50
|NVR.NYSE
|-254K
|BIG.NYSE
|-2K
|CARA.NAS
|-790
|TDW.NYSE
|-5.8K
|NBR.NYSE
|-1M
|FICO.NYSE
|-49K
|ADBE.NAS
|-47K
|HUBS.NYSE
|-37K
|LII.NYSE
|-28K
|TDG.NYSE
|-27K
|ETN.NYSE
|-12K
|GMED.NYSE
|-2.3K
|MA.NYSE
|-2.3K
|PTC.NAS
|-456
|KNDI.NAS
|-209
|BIRD.NAS
|-70
|EVRG.NAS
|-1.8K
|SKYW.NAS
|-332
|ODFL.NAS
|-1.4K
|WST.NYSE
|-10K
|VRSK.NAS
|-929
|ATGE.NYSE
|-1.8K
|CAT.NYSE
|-8.6K
|MSFT.NAS
|-820
|BRK-B.NYSE
|-735
|OLLI.NAS
|-1.3K
|EQNR.NYSE
|-1.2K
|CINF.NAS
|-1.2K
|AJG.NYSE
|-4.6K
|ROP.NYSE
|-3.7K
|WRB.NYSE
|-309
|MUSA.NYSE
|-1.5K
|SDC.NAS
|8
|SMTC.NAS
|44
|PENN.NAS
|35
|RIGL.NAS
|-1
|CBRL.NAS
|-52
|ATRA.NAS
|260
|CONN.NAS
|0
|RVNC.NAS
|500
|SGHT.NAS
|610
|CORR.NYSE
|-140
|CAN.NAS
|-149
|AMD.NAS
|-6.4K
|VIPS.NYSE
|-990
|MCHP.NAS
|-5.4K
|PINS.NYSE
|-102
|KGC.NYSE
|340
|LRCX.NAS
|35K
|SHOP.NYSE
|940
|DDOG.NAS
|850
|ROKU.NAS
|-6.5K
|BKD.NYSE
|-299
|TDC.NYSE
|-1.3K
|BSY.NAS
|-829
|VECO.NAS
|26
|CCJ.NYSE
|1.4K
|APRN.NAS
|6.5K
|GOOG.NAS
|-35
|AAPL.NAS
|-490
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 294.18 USD
Worst Trade: -1 725 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +142.56 USD
Massima perdita consecutiva: -131.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.57 × 7
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 157
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
Exness-MT5Real17
|1.46 × 24
105 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
good good good
Non ci sono recensioni