SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AWFX Low Risk
Timah Nanji Chimbo

AWFX Low Risk

Timah Nanji Chimbo
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-Real20
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
18 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (21.74%)
En iyi işlem:
94.50 USD
En kötü işlem:
-9.52 USD
Brüt kâr:
191.26 USD (6 680 pips)
Brüt zarar:
-34.32 USD (3 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (28.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
16.49
Alış işlemleri:
14 (60.87%)
Satış işlemleri:
9 (39.13%)
Kâr faktörü:
5.57
Beklenen getiri:
6.82 USD
Ortalama kâr:
10.63 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.52 USD (1)
Aylık büyüme:
4.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.61 USD
Maksimum:
9.52 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.36% (9.05 USD)
Varlığa göre:
2.62% (71.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.50 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
YaMarkets-REAL
2.98 × 41
GBEbrokers-Live
4.00 × 1
Pepperstone-Edge08
4.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

  • The AWFX Low Risk strategy is a grid martingle strategy that deploys very low risk per trade and seeks to capture market reversals uniquely in the AUDUSD currency pair.
  • With this strategy, you are at peace at every moment and nothing to worry about as it's quite low risk but profitable.
  • Expect about 2% to 5% returns per month.
  • It's very important to ensure that your minimum account balance for the strategy is 1500 EUR/USD/GBP. What ever might be the case, just ensure that you try and maintain that minimum balance as lond as you follow this signal.
  • It will be great if you combine this signal with the medium risk signal AWFX Medium Risk that generates two times the profit.
  • For financial year 2024, the two strategies combined generated a net 70% return. We currently offer the two strategies combines as a Forex Mutual fund on our Alpha Wolf Goals app and currently have $500k USD invested in the Mutaul fund.
  • I am willing to refund your full capital in case this strategy blows your account. Just hit me up @ timah@alphawolfgoals.com with proof and I'll fully refund, no argurements.

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.15 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AWFX Low Risk
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
2.8K
USD
10
100%
23
78%
100%
5.57
6.82
USD
3%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.