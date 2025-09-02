SinyallerBölümler
yuehui li

XauusdNas100

yuehui li
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
17 (38.63%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (61.36%)
En iyi işlem:
63.51 USD
En kötü işlem:
-46.65 USD
Brüt kâr:
616.42 USD (135 150 pips)
Brüt zarar:
-506.04 USD (45 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (313.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
313.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
28.52%
Maks. mevduat yükü:
98.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
41 (93.18%)
Satış işlemleri:
3 (6.82%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.51 USD
Ortalama kâr:
36.26 USD
Ortalama zarar:
-18.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-380.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-380.16 USD (23)
Aylık büyüme:
58.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.04 USD
Maksimum:
380.16 USD (72.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.19% (380.16 USD)
Varlığa göre:
34.41% (37.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
NAS100 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -21
NAS100 131
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.6K
NAS100 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.51 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +313.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -380.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.40 × 20
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.26 × 117
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XauusdNas100
Ayda 99 USD
59%
0
0
USD
242
USD
5
0%
44
38%
29%
1.21
2.51
USD
73%
1:200
