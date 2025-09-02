- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
17 (38.63%)
Loss Trade:
27 (61.36%)
Best Trade:
63.51 USD
Worst Trade:
-46.65 USD
Profitto lordo:
616.42 USD (135 150 pips)
Perdita lorda:
-506.04 USD (45 888 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (313.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
313.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
28.52%
Massimo carico di deposito:
98.70%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
41 (93.18%)
Short Trade:
3 (6.82%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.51 USD
Profitto medio:
36.26 USD
Perdita media:
-18.74 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-380.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-380.16 USD (23)
Crescita mensile:
58.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.04 USD
Massimale:
380.16 USD (72.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.19% (380.16 USD)
Per equità:
34.41% (37.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|NAS100
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-21
|NAS100
|131
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.6K
|NAS100
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.51 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +313.32 USD
Massima perdita consecutiva: -380.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.40 × 20
|
FBS-Real-5
|0.64 × 11
|
FinanceManagers-Live
|1.26 × 117
FU Ironfx
