- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
378 (82.53%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (17.47%)
En iyi işlem:
217.00 USD
En kötü işlem:
-225.70 USD
Brüt kâr:
9 650.78 USD (393 860 pips)
Brüt zarar:
-2 717.71 USD (1 150 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (791.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
976.01 USD (20)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
29.44
Alış işlemleri:
231 (50.44%)
Satış işlemleri:
227 (49.56%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
15.14 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-33.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.52 USD (2)
Aylık büyüme:
4.78%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
235.52 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (72.78 USD)
Varlığa göre:
12.22% (16 830.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|DJ30
|171
|USTEC
|35
|EURUSD
|10
|ETHUSD
|8
|US500
|7
|NVDA.OQ
|5
|BTCUSD
|3
|USDCHF
|2
|BIDU.OQ
|2
|AMZN.OQ
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|DJ30
|4.5K
|USTEC
|-233
|EURUSD
|72
|ETHUSD
|245
|US500
|35
|NVDA.OQ
|-15
|BTCUSD
|233
|USDCHF
|55
|BIDU.OQ
|1
|AMZN.OQ
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|69K
|DJ30
|-734K
|USTEC
|-187K
|EURUSD
|59
|ETHUSD
|22K
|US500
|-319
|NVDA.OQ
|-1.6K
|BTCUSD
|75K
|USDCHF
|185
|BIDU.OQ
|-13
|AMZN.OQ
|40
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BrokerMercoSul-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bomos PAMM 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
6%
0
0
USD
USD
139K
USD
USD
7
29%
458
82%
100%
3.55
15.14
USD
USD
12%
1:100