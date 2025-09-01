SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BOMOS PAMM 1
Lucas Esteves Gumier Xavier

BOMOS PAMM 1

Lucas Esteves Gumier Xavier
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
BrokerMercoSul-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
378 (82.53%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (17.47%)
En iyi işlem:
217.00 USD
En kötü işlem:
-225.70 USD
Brüt kâr:
9 650.78 USD (393 860 pips)
Brüt zarar:
-2 717.71 USD (1 150 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (791.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
976.01 USD (20)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
29.44
Alış işlemleri:
231 (50.44%)
Satış işlemleri:
227 (49.56%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
15.14 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-33.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.52 USD (2)
Aylık büyüme:
4.78%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
235.52 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (72.78 USD)
Varlığa göre:
12.22% (16 830.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 214
DJ30 171
USTEC 35
EURUSD 10
ETHUSD 8
US500 7
NVDA.OQ 5
BTCUSD 3
USDCHF 2
BIDU.OQ 2
AMZN.OQ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
DJ30 4.5K
USTEC -233
EURUSD 72
ETHUSD 245
US500 35
NVDA.OQ -15
BTCUSD 233
USDCHF 55
BIDU.OQ 1
AMZN.OQ 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 69K
DJ30 -734K
USTEC -187K
EURUSD 59
ETHUSD 22K
US500 -319
NVDA.OQ -1.6K
BTCUSD 75K
USDCHF 185
BIDU.OQ -13
AMZN.OQ 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.00 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +791.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BrokerMercoSul-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bomos PAMM 1
İnceleme yok
2025.09.01 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BOMOS PAMM 1
Ayda 1000 USD
6%
0
0
USD
139K
USD
7
29%
458
82%
100%
3.55
15.14
USD
12%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.