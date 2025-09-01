SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BOMOS PAMM 1
Lucas Esteves Gumier Xavier

BOMOS PAMM 1

Lucas Esteves Gumier Xavier
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
BrokerMercoSul-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
458
Profit Trade:
378 (82.53%)
Loss Trade:
80 (17.47%)
Best Trade:
217.00 USD
Worst Trade:
-225.70 USD
Profitto lordo:
9 650.78 USD (393 860 pips)
Perdita lorda:
-2 717.71 USD (1 150 032 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (791.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
976.01 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.84%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
29.44
Long Trade:
231 (50.44%)
Short Trade:
227 (49.56%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-33.97 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.52 USD (2)
Crescita mensile:
4.76%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
235.52 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (72.78 USD)
Per equità:
12.22% (16 830.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 214
DJ30 171
USTEC 35
EURUSD 10
ETHUSD 8
US500 7
NVDA.OQ 5
BTCUSD 3
USDCHF 2
BIDU.OQ 2
AMZN.OQ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1K
DJ30 4.5K
USTEC -233
EURUSD 72
ETHUSD 245
US500 35
NVDA.OQ -15
BTCUSD 233
USDCHF 55
BIDU.OQ 1
AMZN.OQ 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
DJ30 -734K
USTEC -187K
EURUSD 59
ETHUSD 22K
US500 -319
NVDA.OQ -1.6K
BTCUSD 75K
USDCHF 185
BIDU.OQ -13
AMZN.OQ 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.00 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +791.40 USD
Massima perdita consecutiva: -32.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BrokerMercoSul-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bomos PAMM 1
Non ci sono recensioni
2025.09.01 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BOMOS PAMM 1
1000USD al mese
6%
0
0
USD
139K
USD
7
29%
458
82%
100%
3.55
15.14
USD
12%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.