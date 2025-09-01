- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
458
Profit Trade:
378 (82.53%)
Loss Trade:
80 (17.47%)
Best Trade:
217.00 USD
Worst Trade:
-225.70 USD
Profitto lordo:
9 650.78 USD (393 860 pips)
Perdita lorda:
-2 717.71 USD (1 150 032 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (791.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
976.01 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.84%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
29.44
Long Trade:
231 (50.44%)
Short Trade:
227 (49.56%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-33.97 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.52 USD (2)
Crescita mensile:
4.76%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
235.52 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (72.78 USD)
Per equità:
12.22% (16 830.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|DJ30
|171
|USTEC
|35
|EURUSD
|10
|ETHUSD
|8
|US500
|7
|NVDA.OQ
|5
|BTCUSD
|3
|USDCHF
|2
|BIDU.OQ
|2
|AMZN.OQ
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1K
|DJ30
|4.5K
|USTEC
|-233
|EURUSD
|72
|ETHUSD
|245
|US500
|35
|NVDA.OQ
|-15
|BTCUSD
|233
|USDCHF
|55
|BIDU.OQ
|1
|AMZN.OQ
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|DJ30
|-734K
|USTEC
|-187K
|EURUSD
|59
|ETHUSD
|22K
|US500
|-319
|NVDA.OQ
|-1.6K
|BTCUSD
|75K
|USDCHF
|185
|BIDU.OQ
|-13
|AMZN.OQ
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +217.00 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +791.40 USD
Massima perdita consecutiva: -32.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BrokerMercoSul-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bomos PAMM 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
6%
0
0
USD
USD
139K
USD
USD
7
29%
458
82%
100%
3.55
15.14
USD
USD
12%
1:100