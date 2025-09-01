SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BOMOS PAMM 1
Lucas Esteves Gumier Xavier

BOMOS PAMM 1

Lucas Esteves Gumier Xavier
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
BrokerMercoSul-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
442
Bénéfice trades:
366 (82.80%)
Perte trades:
76 (17.19%)
Meilleure transaction:
217.00 USD
Pire transaction:
-225.70 USD
Bénéfice brut:
8 841.58 USD (374 055 pips)
Perte brute:
-2 422.09 USD (1 080 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (872.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
976.01 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.84%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
27.26
Longs trades:
222 (50.23%)
Courts trades:
220 (49.77%)
Facteur de profit:
3.65
Rendement attendu:
14.52 USD
Bénéfice moyen:
24.16 USD
Perte moyenne:
-31.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-32.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.37%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
235.52 USD (0.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.12% (72.78 USD)
Par fonds propres:
12.22% (16 830.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 211
DJ30 158
USTEC 35
EURUSD 10
ETHUSD 8
US500 7
NVDA.OQ 5
BTCUSD 3
USDCHF 2
BIDU.OQ 2
AMZN.OQ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
DJ30 4K
USTEC -233
EURUSD 72
ETHUSD 245
US500 35
NVDA.OQ -15
BTCUSD 233
USDCHF 55
BIDU.OQ 1
AMZN.OQ 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
DJ30 -684K
USTEC -187K
EURUSD 59
ETHUSD 22K
US500 -319
NVDA.OQ -1.6K
BTCUSD 75K
USDCHF 185
BIDU.OQ -13
AMZN.OQ 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.00 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +872.50 USD
Perte consécutive maximale: -32.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BrokerMercoSul-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bomos PAMM 1
Aucun avis
2025.09.01 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BOMOS PAMM 1
1000 USD par mois
6%
0
0
USD
139K
USD
7
30%
442
82%
100%
3.65
14.52
USD
12%
1:100
Copier

