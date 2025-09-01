SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NL7 NZDCAD
Ngo Van Lang

NL7 NZDCAD

Ngo Van Lang
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
396 (70.46%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (29.54%)
En iyi işlem:
54.07 USD
En kötü işlem:
-23.21 USD
Brüt kâr:
2 092.30 USD (87 417 pips)
Brüt zarar:
-687.43 USD (46 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (85.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.88 USD (15)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
73.89%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
36.37
Alış işlemleri:
235 (41.81%)
Satış işlemleri:
327 (58.19%)
Kâr faktörü:
3.04
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-4.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.51 USD (2)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.30%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
38.63 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (38.63 USD)
Varlığa göre:
0.53% (53.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 561
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.4K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 41K
AUDCAD -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.07 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
