- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
396 (70.46%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (29.54%)
En iyi işlem:
54.07 USD
En kötü işlem:
-23.21 USD
Brüt kâr:
2 092.30 USD (87 417 pips)
Brüt zarar:
-687.43 USD (46 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (85.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.88 USD (15)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
73.89%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
36.37
Alış işlemleri:
235 (41.81%)
Satış işlemleri:
327 (58.19%)
Kâr faktörü:
3.04
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-4.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.51 USD (2)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.30%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
38.63 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (38.63 USD)
Varlığa göre:
0.53% (53.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|561
|AUDCAD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|41K
|AUDCAD
|-14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.07 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Coinexx-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
Earnex-Trade
|4.45 × 20
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
Tickmill-Live
|5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
GMI3-Real
|7.21 × 28
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
