SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NL7 NZDCAD
Ngo Van Lang

NL7 NZDCAD

Ngo Van Lang
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
562
Profit Trade:
396 (70.46%)
Loss Trade:
166 (29.54%)
Best Trade:
54.07 USD
Worst Trade:
-23.21 USD
Profitto lordo:
2 092.30 USD (87 417 pips)
Perdita lorda:
-687.43 USD (46 627 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (85.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.88 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
73.89%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
36.37
Long Trade:
235 (41.81%)
Short Trade:
327 (58.19%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
5.28 USD
Perdita media:
-4.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.51 USD (2)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.30%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
38.63 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (38.63 USD)
Per equità:
0.53% (53.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 561
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.4K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 41K
AUDCAD -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.07 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NL7 NZDCAD
30USD al mese
15%
0
0
USD
10K
USD
95
85%
562
70%
74%
3.04
2.50
USD
1%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.