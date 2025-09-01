- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
562
Profit Trade:
396 (70.46%)
Loss Trade:
166 (29.54%)
Best Trade:
54.07 USD
Worst Trade:
-23.21 USD
Profitto lordo:
2 092.30 USD (87 417 pips)
Perdita lorda:
-687.43 USD (46 627 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (85.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.88 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
73.89%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
36.37
Long Trade:
235 (41.81%)
Short Trade:
327 (58.19%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
5.28 USD
Perdita media:
-4.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.51 USD (2)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.30%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
38.63 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (38.63 USD)
Per equità:
0.53% (53.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|561
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|41K
|AUDCAD
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.07 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
