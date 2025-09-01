SignauxSections
Ngo Van Lang

NL7 NZDCAD

Ngo Van Lang
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
562
Bénéfice trades:
396 (70.46%)
Perte trades:
166 (29.54%)
Meilleure transaction:
54.07 USD
Pire transaction:
-23.21 USD
Bénéfice brut:
2 092.30 USD (87 417 pips)
Perte brute:
-687.43 USD (46 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (85.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.88 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
73.89%
Charge de dépôt maximale:
2.78%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
36.37
Longs trades:
235 (41.81%)
Courts trades:
327 (58.19%)
Facteur de profit:
3.04
Rendement attendu:
2.50 USD
Bénéfice moyen:
5.28 USD
Perte moyenne:
-4.14 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-7.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.51 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.52%
Prévision annuelle:
6.30%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
38.63 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.37% (38.63 USD)
Par fonds propres:
0.53% (53.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 561
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.4K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 41K
AUDCAD -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.07 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +85.88 USD
Perte consécutive maximale: -7.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RoboForex-ECN
2.15 × 175
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.86 × 271
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 227
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 plus...
Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
