Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.46 × 39 ICMarketsSC-Live27 0.48 × 61 OrbexGlobal-Live 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.81 × 273 TradersGlobalGroup-Live 2.47 × 15 Pepperstone-Edge07 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 3.25 × 28 ICMarketsSC-Live14 3.28 × 68 FPMarkets-Live 3.50 × 2 ICMarketsSC-Live26 4.54 × 50 Tickmill-Live08 4.94 × 33 MEXAtlantic-Real-2 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 6.11 × 102 FBS-Real-9 13.63 × 93 CityIndexAU-Live 101 13.65 × 48 XMTrading-Real 256 14.70 × 10 FBS-Real-3 18.13 × 83 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya