İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
36 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (35.71%)
En iyi işlem:
57.87 USD
En kötü işlem:
-110.13 USD
Brüt kâr:
722.05 USD (11 977 pips)
Brüt zarar:
-623.63 USD (9 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (199.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.10 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
52.32%
Maks. mevduat yükü:
12.95%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
46 (82.14%)
Satış işlemleri:
10 (17.86%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
20.06 USD
Ortalama zarar:
-31.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-471.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-471.20 USD (9)
Aylık büyüme:
3.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
521.94 USD (14.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.44% (521.94 USD)
Varlığa göre:
13.43% (485.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|EURAUD
|18
|GBPJPY
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|281
|EURAUD
|137
|GBPJPY
|-320
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|3.1K
|EURAUD
|2.7K
|GBPJPY
|-3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.87 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +199.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -471.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.48 × 61
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 273
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.47 × 15
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|3.25 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|3.28 × 68
|
FPMarkets-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|4.54 × 50
|
Tickmill-Live08
|4.94 × 33
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|6.11 × 102
|
FBS-Real-9
|13.63 × 93
|
CityIndexAU-Live 101
|13.65 × 48
|
XMTrading-Real 256
|14.70 × 10
|
FBS-Real-3
|18.13 × 83
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
100%
56
64%
52%
1.15
1.76
USD
USD
14%
1:500