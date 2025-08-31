- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
36 (64.28%)
Loss Trade:
20 (35.71%)
Best Trade:
57.87 USD
Worst Trade:
-110.13 USD
Profitto lordo:
722.05 USD (11 977 pips)
Perdita lorda:
-623.63 USD (9 203 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (199.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
52.32%
Massimo carico di deposito:
12.95%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
46 (82.14%)
Short Trade:
10 (17.86%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
20.06 USD
Perdita media:
-31.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-471.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.20 USD (9)
Crescita mensile:
3.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
521.94 USD (14.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.44% (521.94 USD)
Per equità:
13.43% (485.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|EURAUD
|18
|GBPJPY
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|281
|EURAUD
|137
|GBPJPY
|-320
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|3.1K
|EURAUD
|2.7K
|GBPJPY
|-3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.87 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +199.10 USD
Massima perdita consecutiva: -471.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.48 × 61
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 273
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.47 × 15
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|3.25 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|3.28 × 68
|
FPMarkets-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|4.54 × 50
|
Tickmill-Live08
|4.94 × 33
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|6.11 × 102
|
FBS-Real-9
|13.63 × 93
|
CityIndexAU-Live 101
|13.65 × 48
|
XMTrading-Real 256
|14.70 × 10
|
FBS-Real-3
|18.13 × 83
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
100%
56
64%
52%
1.15
1.76
USD
USD
14%
1:500