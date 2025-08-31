SegnaliSezioni
Kwok Hung Lai

WW R5 Live

Kwok Hung Lai
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
36 (64.28%)
Loss Trade:
20 (35.71%)
Best Trade:
57.87 USD
Worst Trade:
-110.13 USD
Profitto lordo:
722.05 USD (11 977 pips)
Perdita lorda:
-623.63 USD (9 203 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (199.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
52.32%
Massimo carico di deposito:
12.95%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
46 (82.14%)
Short Trade:
10 (17.86%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
20.06 USD
Perdita media:
-31.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-471.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.20 USD (9)
Crescita mensile:
3.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
521.94 USD (14.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.44% (521.94 USD)
Per equità:
13.43% (485.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 24
EURAUD 18
GBPJPY 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 281
EURAUD 137
GBPJPY -320
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 3.1K
EURAUD 2.7K
GBPJPY -3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.87 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +199.10 USD
Massima perdita consecutiva: -471.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.48 × 61
OrbexGlobal-Live
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 273
TradersGlobalGroup-Live
2.47 × 15
Pepperstone-Edge07
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
3.25 × 28
ICMarketsSC-Live14
3.28 × 68
FPMarkets-Live
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
4.54 × 50
Tickmill-Live08
4.94 × 33
MEXAtlantic-Real-2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
6.11 × 102
FBS-Real-9
13.63 × 93
CityIndexAU-Live 101
13.65 × 48
XMTrading-Real 256
14.70 × 10
FBS-Real-3
18.13 × 83
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 10:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 05:19
Share of trading days is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 04:19
Share of trading days is too low
2025.09.02 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.31 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.