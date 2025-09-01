- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
35 (47.94%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (52.05%)
En iyi işlem:
587.75 RUB
En kötü işlem:
-501.63 RUB
Brüt kâr:
4 438.67 RUB (5 435 pips)
Brüt zarar:
-3 431.54 RUB (4 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (556.35 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 003.99 RUB (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
29.59%
Maks. mevduat yükü:
29.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
34 (46.58%)
Satış işlemleri:
39 (53.42%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
13.80 RUB
Ortalama kâr:
126.82 RUB
Ortalama zarar:
-90.30 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-581.06 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-581.06 RUB (5)
Aylık büyüme:
8.79%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
813.81 RUB
Maksimum:
993.88 RUB (8.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.84% (993.88 RUB)
Varlığa göre:
2.95% (313.50 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is obtained based on the work of the Advanced SovPattern5 Expert. This expert tests and identifies changes in the market. Then, using mathematical analysis, it identifies patterns and adapts to changing trading conditions. This allows for an examination to be carried out with virtually no time restrictions.
The experts were created based on the study of deep behavior patterns.
A pattern (from the English pattern - sample, template) is a stable, repeating structure or pattern.
