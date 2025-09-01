SinyallerBölümler
Sergey Makarkin

AdvancedSovPatern2025

Sergey Makarkin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
35 (47.94%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (52.05%)
En iyi işlem:
587.75 RUB
En kötü işlem:
-501.63 RUB
Brüt kâr:
4 438.67 RUB (5 435 pips)
Brüt zarar:
-3 431.54 RUB (4 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (556.35 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 003.99 RUB (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
29.59%
Maks. mevduat yükü:
29.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
34 (46.58%)
Satış işlemleri:
39 (53.42%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
13.80 RUB
Ortalama kâr:
126.82 RUB
Ortalama zarar:
-90.30 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-581.06 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-581.06 RUB (5)
Aylık büyüme:
8.79%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
813.81 RUB
Maksimum:
993.88 RUB (8.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.84% (993.88 RUB)
Varlığa göre:
2.95% (313.50 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +587.75 RUB
En kötü işlem: -502 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +556.35 RUB
Maksimum ardışık zarar: -581.06 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is obtained based on the work of the Advanced SovPattern5 Expert. This expert tests and identifies changes in the market. Then, using mathematical analysis, it identifies patterns and adapts to changing trading conditions. This allows for an examination to be carried out with virtually no time restrictions.

The experts were created based on the study of deep behavior patterns.

A pattern (from the English pattern - sample, template) is a stable, repeating structure or pattern.
İnceleme yok
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 13:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AdvancedSovPatern2025
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
11K
RUB
7
94%
73
47%
30%
1.29
13.80
RUB
9%
1:40
