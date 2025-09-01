- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
35 (47.94%)
Loss Trade:
38 (52.05%)
Best Trade:
587.75 RUB
Worst Trade:
-501.63 RUB
Profitto lordo:
4 438.67 RUB (5 435 pips)
Perdita lorda:
-3 431.54 RUB (4 188 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (556.35 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 003.99 RUB (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
29.59%
Massimo carico di deposito:
29.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
34 (46.58%)
Short Trade:
39 (53.42%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
13.80 RUB
Profitto medio:
126.82 RUB
Perdita media:
-90.30 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-581.06 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-581.06 RUB (5)
Crescita mensile:
8.79%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
813.81 RUB
Massimale:
993.88 RUB (8.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.84% (993.88 RUB)
Per equità:
2.95% (313.50 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +587.75 RUB
Worst Trade: -502 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +556.35 RUB
Massima perdita consecutiva: -581.06 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal is obtained based on the work of the Advanced SovPattern5 Expert. This expert tests and identifies changes in the market. Then, using mathematical analysis, it identifies patterns and adapts to changing trading conditions. This allows for an examination to be carried out with virtually no time restrictions.
The experts were created based on the study of deep behavior patterns.
A pattern (from the English pattern - sample, template) is a stable, repeating structure or pattern.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
11K
RUB
RUB
7
94%
73
47%
30%
1.29
13.80
RUB
RUB
9%
1:40