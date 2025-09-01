SegnaliSezioni
Sergey Makarkin

AdvancedSovPatern2025

Sergey Makarkin
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
35 (47.94%)
Loss Trade:
38 (52.05%)
Best Trade:
587.75 RUB
Worst Trade:
-501.63 RUB
Profitto lordo:
4 438.67 RUB (5 435 pips)
Perdita lorda:
-3 431.54 RUB (4 188 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (556.35 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 003.99 RUB (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
29.59%
Massimo carico di deposito:
29.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
34 (46.58%)
Short Trade:
39 (53.42%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
13.80 RUB
Profitto medio:
126.82 RUB
Perdita media:
-90.30 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-581.06 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-581.06 RUB (5)
Crescita mensile:
8.79%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
813.81 RUB
Massimale:
993.88 RUB (8.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.84% (993.88 RUB)
Per equità:
2.95% (313.50 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +587.75 RUB
Worst Trade: -502 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +556.35 RUB
Massima perdita consecutiva: -581.06 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal is obtained based on the work of the Advanced SovPattern5 Expert. This expert tests and identifies changes in the market. Then, using mathematical analysis, it identifies patterns and adapts to changing trading conditions. This allows for an examination to be carried out with virtually no time restrictions.

The experts were created based on the study of deep behavior patterns.

A pattern (from the English pattern - sample, template) is a stable, repeating structure or pattern.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 13:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
