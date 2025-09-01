SignauxSections
Sergey Makarkin

AdvancedSovPatern2025

Sergey Makarkin
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
71
Bénéfice trades:
33 (46.47%)
Perte trades:
38 (53.52%)
Meilleure transaction:
587.75 RUB
Pire transaction:
-501.63 RUB
Bénéfice brut:
4 160.94 RUB (5 102 pips)
Perte brute:
-3 431.54 RUB (4 188 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (556.35 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 003.99 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
29.59%
Charge de dépôt maximale:
29.90%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
33 (46.48%)
Courts trades:
38 (53.52%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
10.27 RUB
Bénéfice moyen:
126.09 RUB
Perte moyenne:
-90.30 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-581.06 RUB)
Perte consécutive maximale:
-581.06 RUB (5)
Croissance mensuelle:
5.81%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
813.81 RUB
Maximal:
993.88 RUB (8.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.84% (993.88 RUB)
Par fonds propres:
2.95% (313.50 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 914
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +587.75 RUB
Pire transaction: -502 RUB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +556.35 RUB
Perte consécutive maximale: -581.06 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal est obtenu grâce aux travaux de l'expert Advanced SovPattern5. Cet expert teste et identifie les évolutions du marché. Ensuite, grâce à une analyse mathématique, il identifie des tendances et s'adapte aux fluctuations des conditions de trading. Cela permet une analyse quasiment illimitée dans le temps.

Les experts ont été créés à partir de l'étude approfondie des modèles comportementaux.

Un modèle (de l'anglais pattern – échantillon, modèle) est une structure ou un motif stable et répétitif.
Aucun avis
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 13:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
