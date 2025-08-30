SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JSA Trading
Johan Sebastian Aguilar Sepulveda

JSA Trading

Johan Sebastian Aguilar Sepulveda
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
46 (43.39%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (56.60%)
En iyi işlem:
182.18 USD
En kötü işlem:
-78.48 USD
Brüt kâr:
1 266.16 USD (49 795 pips)
Brüt zarar:
-1 374.74 USD (48 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (102.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.92 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
39.81%
Maks. mevduat yükü:
20.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
53 (50.00%)
Satış işlemleri:
53 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.02 USD
Ortalama kâr:
27.53 USD
Ortalama zarar:
-22.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-403.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-403.88 USD (13)
Aylık büyüme:
-10.52%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.90 USD
Maksimum:
492.25 USD (37.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.59% (492.25 USD)
Varlığa göre:
4.36% (65.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 29
NAS100 18
XAUUSD 17
GBPUSD 14
US500 11
NZDUSD 9
USDJPY 5
GBPJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 59
NAS100 -69
XAUUSD -44
GBPUSD -123
US500 4
NZDUSD -176
USDJPY 221
GBPJPY 20
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 9.7K
NAS100 455
XAUUSD -7.6K
GBPUSD -882
US500 -131
NZDUSD -1.3K
USDJPY 755
GBPJPY 505
EURUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +182.18 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +102.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -403.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.09 × 81
Alpari-MT5
1.11 × 113
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1575
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28873
54 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trading Algorítmico donde se combinan 3 estrategias altamente rentables dando como resultado una curva de capital estable 
İnceleme yok
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JSA Trading
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
1.4K
USD
8
86%
106
43%
40%
0.92
-1.02
USD
27%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.