SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JSA Trading
Johan Sebastian Aguilar Sepulveda

JSA Trading

Johan Sebastian Aguilar Sepulveda
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
46 (43.80%)
Perte trades:
59 (56.19%)
Meilleure transaction:
182.18 USD
Pire transaction:
-78.48 USD
Bénéfice brut:
1 266.16 USD (49 795 pips)
Perte brute:
-1 302.29 USD (48 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (102.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.92 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
41.40%
Charge de dépôt maximale:
20.46%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
53 (50.48%)
Courts trades:
52 (49.52%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
27.53 USD
Perte moyenne:
-22.07 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-403.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-403.88 USD (13)
Croissance mensuelle:
-6.36%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.90 USD
Maximal:
492.25 USD (37.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.59% (492.25 USD)
Par fonds propres:
4.36% (65.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 29
NAS100 17
XAUUSD 17
GBPUSD 14
US500 11
NZDUSD 9
USDJPY 5
GBPJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 59
NAS100 3
XAUUSD -44
GBPUSD -123
US500 4
NZDUSD -176
USDJPY 221
GBPJPY 20
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 9.7K
NAS100 770
XAUUSD -7.6K
GBPUSD -882
US500 -131
NZDUSD -1.3K
USDJPY 755
GBPJPY 505
EURUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +182.18 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +102.69 USD
Perte consécutive maximale: -403.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.09 × 81
Alpari-MT5
1.11 × 113
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1575
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28873
54 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading Algorítmico donde se combinan 3 estrategias altamente rentables dando como resultado una curva de capital estable 
Aucun avis
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JSA Trading
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
1.5K
USD
8
86%
105
43%
41%
0.97
-0.34
USD
27%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.