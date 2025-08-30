- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
46 (43.39%)
Loss Trade:
60 (56.60%)
Best Trade:
182.18 USD
Worst Trade:
-78.48 USD
Profitto lordo:
1 266.16 USD (49 795 pips)
Perdita lorda:
-1 374.74 USD (48 347 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (102.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
39.81%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
53 (50.00%)
Short Trade:
53 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.02 USD
Profitto medio:
27.53 USD
Perdita media:
-22.91 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-403.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-403.88 USD (13)
Crescita mensile:
-10.52%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.90 USD
Massimale:
492.25 USD (37.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.59% (492.25 USD)
Per equità:
4.36% (65.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|29
|NAS100
|18
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|14
|US500
|11
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|59
|NAS100
|-69
|XAUUSD
|-44
|GBPUSD
|-123
|US500
|4
|NZDUSD
|-176
|USDJPY
|221
|GBPJPY
|20
|EURUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|9.7K
|NAS100
|455
|XAUUSD
|-7.6K
|GBPUSD
|-882
|US500
|-131
|NZDUSD
|-1.3K
|USDJPY
|755
|GBPJPY
|505
|EURUSD
|-9
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +182.18 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.69 USD
Massima perdita consecutiva: -403.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
FXPIG-Server
|0.60 × 200
Tickmill-Live
|0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
Tradeview-Live
|0.88 × 8
ICMarkets-MT5
|0.89 × 192
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
Darwinex-Live
|1.09 × 81
Alpari-MT5
|1.11 × 113
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1575
Eightcap-Live
|1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 28873
Trading Algorítmico donde se combinan 3 estrategias altamente rentables dando como resultado una curva de capital estable
