Johan Sebastian Aguilar Sepulveda

JSA Trading

Johan Sebastian Aguilar Sepulveda
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
46 (43.39%)
Loss Trade:
60 (56.60%)
Best Trade:
182.18 USD
Worst Trade:
-78.48 USD
Profitto lordo:
1 266.16 USD (49 795 pips)
Perdita lorda:
-1 374.74 USD (48 347 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (102.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
39.81%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
53 (50.00%)
Short Trade:
53 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.02 USD
Profitto medio:
27.53 USD
Perdita media:
-22.91 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-403.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-403.88 USD (13)
Crescita mensile:
-10.52%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.90 USD
Massimale:
492.25 USD (37.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.59% (492.25 USD)
Per equità:
4.36% (65.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 29
NAS100 18
XAUUSD 17
GBPUSD 14
US500 11
NZDUSD 9
USDJPY 5
GBPJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 59
NAS100 -69
XAUUSD -44
GBPUSD -123
US500 4
NZDUSD -176
USDJPY 221
GBPJPY 20
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 9.7K
NAS100 455
XAUUSD -7.6K
GBPUSD -882
US500 -131
NZDUSD -1.3K
USDJPY 755
GBPJPY 505
EURUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +182.18 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.69 USD
Massima perdita consecutiva: -403.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.09 × 81
Alpari-MT5
1.11 × 113
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1575
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28873
54 più
Trading Algorítmico donde se combinan 3 estrategias altamente rentables dando como resultado una curva de capital estable 
Non ci sono recensioni
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.