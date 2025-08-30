SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Scalp Portfolio
Frank Alexander Nitsch

Gold Scalp Portfolio

Frank Alexander Nitsch
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
533 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (8.73%)
En iyi işlem:
1 610.99 USD
En kötü işlem:
-772.00 USD
Brüt kâr:
16 488.08 USD (76 266 pips)
Brüt zarar:
-8 649.25 USD (44 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (1 886.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 886.99 USD (74)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
69.21%
Maks. mevduat yükü:
36.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.83
Alış işlemleri:
574 (98.29%)
Satış işlemleri:
10 (1.71%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
13.42 USD
Ortalama kâr:
30.93 USD
Ortalama zarar:
-169.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-279.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 332.16 USD (2)
Aylık büyüme:
6.55%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.30 USD
Maksimum:
1 344.32 USD (1.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.25% (1 337.80 USD)
Varlığa göre:
3.47% (3 717.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 520
GBPUSD 43
WS30 12
AUDCAD 5
GDAXI 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.3K
GBPUSD 43
WS30 812
AUDCAD 37
GDAXI -1.3K
USDJPY -18
GBPCAD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
GBPUSD -4.1K
WS30 452
AUDCAD 291
GDAXI -2.2K
USDJPY -159
GBPCAD 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 610.99 USD
En kötü işlem: -772 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 886.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -279.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 126
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 2995
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.83 × 23
RoboForex-Pro
4.50 × 18
İnceleme yok
2025.09.17 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Scalp Portfolio
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
108K
USD
8
97%
584
91%
69%
1.90
13.42
USD
3%
1:200
Kopyala

