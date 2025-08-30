- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
584
Kârla kapanan işlemler:
533 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (8.73%)
En iyi işlem:
1 610.99 USD
En kötü işlem:
-772.00 USD
Brüt kâr:
16 488.08 USD (76 266 pips)
Brüt zarar:
-8 649.25 USD (44 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (1 886.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 886.99 USD (74)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
69.21%
Maks. mevduat yükü:
36.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.83
Alış işlemleri:
574 (98.29%)
Satış işlemleri:
10 (1.71%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
13.42 USD
Ortalama kâr:
30.93 USD
Ortalama zarar:
-169.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-279.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 332.16 USD (2)
Aylık büyüme:
6.55%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.30 USD
Maksimum:
1 344.32 USD (1.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.25% (1 337.80 USD)
Varlığa göre:
3.47% (3 717.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|520
|GBPUSD
|43
|WS30
|12
|AUDCAD
|5
|GDAXI
|2
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.3K
|GBPUSD
|43
|WS30
|812
|AUDCAD
|37
|GDAXI
|-1.3K
|USDJPY
|-18
|GBPCAD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|GBPUSD
|-4.1K
|WS30
|452
|AUDCAD
|291
|GDAXI
|-2.2K
|USDJPY
|-159
|GBPCAD
|107
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 610.99 USD
En kötü işlem: -772 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 886.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -279.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 126
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.35 × 2995
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.83 × 23
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
8
97%
584
91%
69%
1.90
13.42
USD
USD
3%
1:200