Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 33 Exness-MT5Real 0.00 × 3 VTMarkets-Live 0.00 × 2 TickmillUK-Live 0.33 × 3 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.64 × 126 ForexTimeFXTM-Live01 1.00 × 7 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 2 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.35 × 2995 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 19 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 2 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.59 × 56 Swissquote-Server 2.65 × 54 Alpari-Real01 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.76 × 29 KuberaCapitalMarkets-Server 3.83 × 23 RoboForex-Pro 4.50 × 18