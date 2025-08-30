SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Scalp Portfolio
Frank Alexander Nitsch

Gold Scalp Portfolio

Frank Alexander Nitsch
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
579
Bénéfice trades:
528 (91.19%)
Perte trades:
51 (8.81%)
Meilleure transaction:
1 610.99 USD
Pire transaction:
-772.00 USD
Bénéfice brut:
16 404.28 USD (75 727 pips)
Perte brute:
-8 639.64 USD (44 918 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (1 886.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 886.99 USD (74)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
69.21%
Charge de dépôt maximale:
36.33%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.78
Longs trades:
569 (98.27%)
Courts trades:
10 (1.73%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
13.41 USD
Bénéfice moyen:
31.07 USD
Perte moyenne:
-169.40 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-279.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 332.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.77%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
68.30 USD
Maximal:
1 344.32 USD (1.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.25% (1 337.80 USD)
Par fonds propres:
3.47% (3 717.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 515
GBPUSD 43
WS30 12
AUDCAD 5
GDAXI 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.2K
GBPUSD 43
WS30 812
AUDCAD 37
GDAXI -1.3K
USDJPY -18
GBPCAD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
GBPUSD -4.1K
WS30 452
AUDCAD 291
GDAXI -2.2K
USDJPY -159
GBPCAD 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 610.99 USD
Pire transaction: -772 USD
Gains consécutifs maximales: 74
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 886.99 USD
Perte consécutive maximale: -279.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 126
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 2995
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Swissquote-Server
2.65 × 54
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.83 × 23
RoboForex-Pro
4.50 × 18
10 plus...
Aucun avis
2025.09.17 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
