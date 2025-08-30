SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Scalp Portfolio
Frank Alexander Nitsch

Gold Scalp Portfolio

Frank Alexander Nitsch
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
584
Profit Trade:
533 (91.26%)
Loss Trade:
51 (8.73%)
Best Trade:
1 610.99 USD
Worst Trade:
-772.00 USD
Profitto lordo:
16 488.08 USD (76 266 pips)
Perdita lorda:
-8 649.25 USD (44 918 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (1 886.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 886.99 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
69.21%
Massimo carico di deposito:
36.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.83
Long Trade:
574 (98.29%)
Short Trade:
10 (1.71%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
13.42 USD
Profitto medio:
30.93 USD
Perdita media:
-169.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-279.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 332.16 USD (2)
Crescita mensile:
6.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.30 USD
Massimale:
1 344.32 USD (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.25% (1 337.80 USD)
Per equità:
3.47% (3 717.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 520
GBPUSD 43
WS30 12
AUDCAD 5
GDAXI 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.3K
GBPUSD 43
WS30 812
AUDCAD 37
GDAXI -1.3K
USDJPY -18
GBPCAD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
GBPUSD -4.1K
WS30 452
AUDCAD 291
GDAXI -2.2K
USDJPY -159
GBPCAD 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 610.99 USD
Worst Trade: -772 USD
Vincite massime consecutive: 74
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 886.99 USD
Massima perdita consecutiva: -279.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 126
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 2995
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.83 × 23
RoboForex-Pro
4.50 × 18
10 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
