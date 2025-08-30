- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
584
Profit Trade:
533 (91.26%)
Loss Trade:
51 (8.73%)
Best Trade:
1 610.99 USD
Worst Trade:
-772.00 USD
Profitto lordo:
16 488.08 USD (76 266 pips)
Perdita lorda:
-8 649.25 USD (44 918 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (1 886.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 886.99 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
69.21%
Massimo carico di deposito:
36.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.83
Long Trade:
574 (98.29%)
Short Trade:
10 (1.71%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
13.42 USD
Profitto medio:
30.93 USD
Perdita media:
-169.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-279.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 332.16 USD (2)
Crescita mensile:
6.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.30 USD
Massimale:
1 344.32 USD (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.25% (1 337.80 USD)
Per equità:
3.47% (3 717.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|520
|GBPUSD
|43
|WS30
|12
|AUDCAD
|5
|GDAXI
|2
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.3K
|GBPUSD
|43
|WS30
|812
|AUDCAD
|37
|GDAXI
|-1.3K
|USDJPY
|-18
|GBPCAD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|GBPUSD
|-4.1K
|WS30
|452
|AUDCAD
|291
|GDAXI
|-2.2K
|USDJPY
|-159
|GBPCAD
|107
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 610.99 USD
Worst Trade: -772 USD
Vincite massime consecutive: 74
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 886.99 USD
Massima perdita consecutiva: -279.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 126
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.35 × 2995
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.83 × 23
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
