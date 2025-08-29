SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 6
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 6

Fu Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 93%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 446
Kârla kapanan işlemler:
1 057 (73.09%)
Zararla kapanan işlemler:
389 (26.90%)
En iyi işlem:
48.56 USD
En kötü işlem:
-84.38 USD
Brüt kâr:
3 569.52 USD (6 940 605 pips)
Brüt zarar:
-1 864.23 USD (2 672 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
152 (520.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
520.45 USD (152)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.21%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
1 392 (96.27%)
Satış işlemleri:
54 (3.73%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
126 (-767.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-767.68 USD (126)
Aylık büyüme:
73.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
777.33 USD (24.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.42% (777.33 USD)
Varlığa göre:
28.33% (863.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 673
BTCUSD 354
GBPCAD 199
GBPNZD 135
EURCAD 51
NZDJPY 16
CADJPY 8
USDCAD 6
GBPJPY 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 941
BTCUSD 423
GBPCAD 341
GBPNZD -716
EURCAD 588
NZDJPY -13
CADJPY 32
USDCAD 75
GBPJPY 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 4.2M
GBPCAD 47K
GBPNZD -118K
EURCAD 8.2K
NZDJPY 350
CADJPY 2.8K
USDCAD 1K
GBPJPY 880
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.56 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 152
Maksimum ardışık kayıp: 126
Maksimum ardışık kâr: +520.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -767.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 664
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.56 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 3708
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.25 × 472
CapitalPointTrading-MT5-4
1.33 × 30
PacificUnionLLC-Live
1.43 × 7
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 4
ICMarketsAU-Live
1.54 × 145
95 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

第三代天网EA组合的6个品种：xauusd/btcusd和4个外汇货币对品种

它比 Quant 6 少了3个货币对品种，更加安全，但是盈利的速度就有所放缓了，这适合于稳健的交易者！

İnceleme yok
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 15:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.27 11:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 04:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Zhanjiang Liang Quant 6
Ayda 60 USD
93%
0
0
USD
3.1K
USD
5
99%
1 446
73%
100%
1.91
1.18
USD
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.