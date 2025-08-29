Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.15 × 664 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-2 0.56 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 itexsys-Platform 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.03 × 3708 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real8 1.25 × 472 CapitalPointTrading-MT5-4 1.33 × 30 PacificUnionLLC-Live 1.43 × 7 ICMarkets-MT5-4 1.50 × 4 ICMarketsAU-Live 1.54 × 145 95 daha fazla...