Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 6

Fu Liang
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 93%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 446
Profit Trade:
1 057 (73.09%)
Loss Trade:
389 (26.90%)
Best Trade:
48.56 USD
Worst Trade:
-84.38 USD
Profitto lordo:
3 569.52 USD (6 940 605 pips)
Perdita lorda:
-1 864.23 USD (2 672 265 pips)
Vincite massime consecutive:
152 (520.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.45 USD (152)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.21%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
1 392 (96.27%)
Short Trade:
54 (3.73%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
126 (-767.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-767.68 USD (126)
Crescita mensile:
73.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
777.33 USD (24.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.42% (777.33 USD)
Per equità:
28.33% (863.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 673
BTCUSD 354
GBPCAD 199
GBPNZD 135
EURCAD 51
NZDJPY 16
CADJPY 8
USDCAD 6
GBPJPY 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 941
BTCUSD 423
GBPCAD 341
GBPNZD -716
EURCAD 588
NZDJPY -13
CADJPY 32
USDCAD 75
GBPJPY 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 4.2M
GBPCAD 47K
GBPNZD -118K
EURCAD 8.2K
NZDJPY 350
CADJPY 2.8K
USDCAD 1K
GBPJPY 880
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.56 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 152
Massime perdite consecutive: 126
Massimo profitto consecutivo: +520.45 USD
Massima perdita consecutiva: -767.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 664
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.56 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 3708
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.25 × 472
CapitalPointTrading-MT5-4
1.33 × 30
PacificUnionLLC-Live
1.43 × 7
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 4
ICMarketsAU-Live
1.54 × 145
第三代天网EA组合的6个品种：xauusd/btcusd和4个外汇货币对品种

它比 Quant 6 少了3个货币对品种，更加安全，但是盈利的速度就有所放缓了，这适合于稳健的交易者！

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.