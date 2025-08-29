- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 446
Profit Trade:
1 057 (73.09%)
Loss Trade:
389 (26.90%)
Best Trade:
48.56 USD
Worst Trade:
-84.38 USD
Profitto lordo:
3 569.52 USD (6 940 605 pips)
Perdita lorda:
-1 864.23 USD (2 672 265 pips)
Vincite massime consecutive:
152 (520.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.45 USD (152)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.21%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
1 392 (96.27%)
Short Trade:
54 (3.73%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
126 (-767.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-767.68 USD (126)
Crescita mensile:
73.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
777.33 USD (24.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.42% (777.33 USD)
Per equità:
28.33% (863.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|673
|BTCUSD
|354
|GBPCAD
|199
|GBPNZD
|135
|EURCAD
|51
|NZDJPY
|16
|CADJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|941
|BTCUSD
|423
|GBPCAD
|341
|GBPNZD
|-716
|EURCAD
|588
|NZDJPY
|-13
|CADJPY
|32
|USDCAD
|75
|GBPJPY
|36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|4.2M
|GBPCAD
|47K
|GBPNZD
|-118K
|EURCAD
|8.2K
|NZDJPY
|350
|CADJPY
|2.8K
|USDCAD
|1K
|GBPJPY
|880
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.56 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 152
Massime perdite consecutive: 126
Massimo profitto consecutivo: +520.45 USD
Massima perdita consecutiva: -767.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 664
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
|0.56 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
itexsys-Platform
|1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 3708
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real8
|1.25 × 472
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.33 × 30
PacificUnionLLC-Live
|1.43 × 7
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 4
ICMarketsAU-Live
|1.54 × 145
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
第三代天网EA组合的6个品种：xauusd/btcusd和4个外汇货币对品种
它比 Quant 6 少了3个货币对品种，更加安全，但是盈利的速度就有所放缓了，这适合于稳健的交易者！
