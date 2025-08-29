- Croissance
Trades:
1 445
Bénéfice trades:
1 056 (73.07%)
Perte trades:
389 (26.92%)
Meilleure transaction:
48.56 USD
Pire transaction:
-84.38 USD
Bénéfice brut:
3 557.17 USD (6 940 433 pips)
Perte brute:
-1 864.23 USD (2 672 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
152 (520.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
520.45 USD (152)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
70.21%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
1 391 (96.26%)
Courts trades:
54 (3.74%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
3.37 USD
Perte moyenne:
-4.79 USD
Pertes consécutives maximales:
126 (-767.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-767.68 USD (126)
Croissance mensuelle:
72.78%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
777.33 USD (24.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.42% (777.33 USD)
Par fonds propres:
28.33% (863.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|673
|BTCUSD
|354
|GBPCAD
|199
|GBPNZD
|135
|EURCAD
|50
|NZDJPY
|16
|CADJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|941
|BTCUSD
|423
|GBPCAD
|341
|GBPNZD
|-716
|EURCAD
|576
|NZDJPY
|-13
|CADJPY
|32
|USDCAD
|75
|GBPJPY
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|4.2M
|GBPCAD
|47K
|GBPNZD
|-118K
|EURCAD
|8K
|NZDJPY
|350
|CADJPY
|2.8K
|USDCAD
|1K
|GBPJPY
|880
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Meilleure transaction: +48.56 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 152
Pertes consécutives maximales: 126
Bénéfice consécutif maximal: +520.45 USD
Perte consécutive maximale: -767.68 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 664
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 3708
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 472
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.33 × 30
|
PacificUnionLLC-Live
|1.43 × 7
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 4
|
ICMarketsAU-Live
|1.54 × 145
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
第三代天网EA组合的6个品种：xauusd/btcusd和4个外汇货币对品种
它比 Quant 6 少了3个货币对品种，更加安全，但是盈利的速度就有所放缓了，这适合于稳健的交易者！
Aucun avis
