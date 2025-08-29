SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 6
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 6

Fu Liang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 445
Bénéfice trades:
1 056 (73.07%)
Perte trades:
389 (26.92%)
Meilleure transaction:
48.56 USD
Pire transaction:
-84.38 USD
Bénéfice brut:
3 557.17 USD (6 940 433 pips)
Perte brute:
-1 864.23 USD (2 672 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
152 (520.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
520.45 USD (152)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
70.21%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
1 391 (96.26%)
Courts trades:
54 (3.74%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
3.37 USD
Perte moyenne:
-4.79 USD
Pertes consécutives maximales:
126 (-767.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-767.68 USD (126)
Croissance mensuelle:
72.78%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
777.33 USD (24.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.42% (777.33 USD)
Par fonds propres:
28.33% (863.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 673
BTCUSD 354
GBPCAD 199
GBPNZD 135
EURCAD 50
NZDJPY 16
CADJPY 8
USDCAD 6
GBPJPY 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 941
BTCUSD 423
GBPCAD 341
GBPNZD -716
EURCAD 576
NZDJPY -13
CADJPY 32
USDCAD 75
GBPJPY 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 4.2M
GBPCAD 47K
GBPNZD -118K
EURCAD 8K
NZDJPY 350
CADJPY 2.8K
USDCAD 1K
GBPJPY 880
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.56 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 152
Pertes consécutives maximales: 126
Bénéfice consécutif maximal: +520.45 USD
Perte consécutive maximale: -767.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 664
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.56 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 3708
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.25 × 472
CapitalPointTrading-MT5-4
1.33 × 30
PacificUnionLLC-Live
1.43 × 7
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 4
ICMarketsAU-Live
1.54 × 145
95 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

第三代天网EA组合的6个品种：xauusd/btcusd和4个外汇货币对品种

它比 Quant 6 少了3个货币对品种，更加安全，但是盈利的速度就有所放缓了，这适合于稳健的交易者！

Aucun avis
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 15:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.27 11:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 04:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Zhanjiang Liang Quant 6
60 USD par mois
92%
0
0
USD
3.1K
USD
5
99%
1 445
73%
100%
1.90
1.17
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.