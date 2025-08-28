SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Borneo BTC
Sugianto

Borneo BTC

Sugianto
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
507
Kârla kapanan işlemler:
389 (76.72%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (23.27%)
En iyi işlem:
19.02 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
685.04 USD (3 424 793 pips)
Brüt zarar:
-639.91 USD (3 199 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (49.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.15 USD (20)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
1.48%
Maks. mevduat yükü:
4.87%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
270 (53.25%)
Satış işlemleri:
237 (46.75%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-5.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.00 USD (2)
Aylık büyüme:
4.69%
Yıllık tahmin:
56.95%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.62 USD
Maksimum:
76.22 USD (33.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.05% (76.22 USD)
Varlığa göre:
0.77% (1.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 225K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.02 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
İnceleme yok
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.67% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.