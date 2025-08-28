SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Borneo BTC
Sugianto

Borneo BTC

Sugianto
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
Exness-MT5Real26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
495
Bénéfice trades:
379 (76.56%)
Perte trades:
116 (23.43%)
Meilleure transaction:
19.02 USD
Pire transaction:
-10.00 USD
Bénéfice brut:
679.09 USD (3 395 055 pips)
Perte brute:
-635.91 USD (3 179 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (49.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.15 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
1.48%
Charge de dépôt maximale:
4.87%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
0.57
Longs trades:
263 (53.13%)
Courts trades:
232 (46.87%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
1.79 USD
Perte moyenne:
-5.48 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-6.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.96%
Prévision annuelle:
84.43%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.62 USD
Maximal:
76.22 USD (33.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.05% (76.22 USD)
Par fonds propres:
0.77% (1.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 495
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 216K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.02 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +49.15 USD
Perte consécutive maximale: -6.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.67% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Borneo BTC
99 USD par mois
22%
0
0
USD
243
USD
15
73%
495
76%
1%
1.06
0.09
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.