- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
384 (76.49%)
Loss Trade:
118 (23.51%)
Best Trade:
19.02 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
682.77 USD (3 413 472 pips)
Perdita lorda:
-639.91 USD (3 199 447 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (49.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.15 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.48%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
267 (53.19%)
Short Trade:
235 (46.81%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-5.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.00 USD (2)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
57.18%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.62 USD
Massimale:
76.22 USD (33.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.05% (76.22 USD)
Per equità:
0.77% (1.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|502
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|214K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.02 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.15 USD
Massima perdita consecutiva: -6.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
21%
0
0
USD
USD
243
USD
USD
15
73%
502
76%
1%
1.06
0.09
USD
USD
33%
1:500