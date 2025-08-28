SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Borneo BTC
Sugianto

Borneo BTC

Sugianto
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Exness-MT5Real26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
384 (76.49%)
Loss Trade:
118 (23.51%)
Best Trade:
19.02 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
682.77 USD (3 413 472 pips)
Perdita lorda:
-639.91 USD (3 199 447 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (49.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.15 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.48%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
267 (53.19%)
Short Trade:
235 (46.81%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-5.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.00 USD (2)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
57.18%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.62 USD
Massimale:
76.22 USD (33.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.05% (76.22 USD)
Per equità:
0.77% (1.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 502
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 214K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.02 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.15 USD
Massima perdita consecutiva: -6.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.67% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Borneo BTC
99USD al mese
21%
0
0
USD
243
USD
15
73%
502
76%
1%
1.06
0.09
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.