- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
14 (45.16%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (54.84%)
En iyi işlem:
5.72 USD
En kötü işlem:
-2.05 USD
Brüt kâr:
44.60 USD (4 495 pips)
Brüt zarar:
-29.41 USD (2 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.07 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.97%
Maks. mevduat yükü:
23.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.75 USD (4)
Aylık büyüme:
25.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.51 USD
Maksimum:
8.91 USD (10.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.84% (8.91 USD)
Varlığa göre:
1.56% (1.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-50
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.72 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.47 × 316
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live22
|3.90 × 31
|
Tickmill-Live02
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.54 × 13
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|7.00 × 2
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
