Aryo Romanto

GoLd Eighty Eight

Aryo Romanto
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
14 (45.16%)
Loss Trade:
17 (54.84%)
Best Trade:
5.72 USD
Worst Trade:
-2.05 USD
Profitto lordo:
44.60 USD (4 495 pips)
Perdita lorda:
-29.41 USD (2 881 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.97%
Massimo carico di deposito:
23.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.75 USD (4)
Crescita mensile:
25.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.51 USD
Massimale:
8.91 USD (10.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.84% (8.91 USD)
Per equità:
1.56% (1.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
GBPUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16
GBPUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7K
GBPUSD -50
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.72 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.07 USD
Massima perdita consecutiva: -7.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real6
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.47 × 316
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.85 × 20
ICMarketsSC-Live22
3.90 × 31
Tickmill-Live02
4.00 × 1
Swissquote-Live6
5.54 × 13
Exness-Real14
6.40 × 343
VantageInternational-Live 20
7.00 × 2
FBS-Real-4
16.37 × 81
If you have any questions about my trading signals, you can contact my telegram:

@a_Romanto


If you don't want to subscribe to MQL5, you can follow copytrade using this link.


Step 1: Create an account with this broker using https://secure.tradingpro.com/links/go/5496


Step 2: After creating your account: Confirm on my Telegram account ----->    @a_Romanto

Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 23:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.04 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.04 09:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.04 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 08:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.04 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 13:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 13:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 12:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 14:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 14:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 14:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
