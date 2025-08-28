- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
14 (45.16%)
Loss Trade:
17 (54.84%)
Best Trade:
5.72 USD
Worst Trade:
-2.05 USD
Profitto lordo:
44.60 USD (4 495 pips)
Perdita lorda:
-29.41 USD (2 881 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.97%
Massimo carico di deposito:
23.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.75 USD (4)
Crescita mensile:
25.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.51 USD
Massimale:
8.91 USD (10.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.84% (8.91 USD)
Per equità:
1.56% (1.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-50
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.72 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.07 USD
Massima perdita consecutiva: -7.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.47 × 316
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live22
|3.90 × 31
|
Tickmill-Live02
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.54 × 13
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|7.00 × 2
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
If you have any questions about my trading signals, you can contact my telegram:
@a_Romanto
If you don't want to subscribe to MQL5, you can follow copytrade using this link.
Step 1: Create an account with this broker using https://secure.tradingpro.com/links/go/5496
Step 2: After creating your account: Confirm on my Telegram account -----> @a_Romanto
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
5
0%
31
45%
1%
1.51
0.49
USD
USD
11%
1:500