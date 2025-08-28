SinyallerBölümler
Nguyen Do Anh Quang

Quangphowall

Nguyen Do Anh Quang
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
36 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (34.55%)
En iyi işlem:
119.30 USD
En kötü işlem:
-226.74 USD
Brüt kâr:
1 263.64 USD (9 875 pips)
Brüt zarar:
-994.43 USD (8 663 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (224.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.75 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
89.31%
Maks. mevduat yükü:
20.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
10 (18.18%)
Satış işlemleri:
45 (81.82%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
4.89 USD
Ortalama kâr:
35.10 USD
Ortalama zarar:
-52.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-105.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.74 USD (1)
Aylık büyüme:
1.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.47 USD
Maksimum:
447.37 USD (9.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.91% (447.37 USD)
Varlığa göre:
40.57% (1 649.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADe 32
AUDNZDe 16
NZDCADe 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADe 171
AUDNZDe 61
NZDCADe 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADe -14
AUDNZDe 591
NZDCADe 635
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.30 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +224.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA is backtested and has a steady level of maturity every year. Please see details : https://quangphowall.com/san-pham/ea-porsche-taycan

 

İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of trading days is too low
2025.08.29 07:54
Share of trading days is too low
2025.08.28 06:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 06:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
