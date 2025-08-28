- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
36 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (34.55%)
En iyi işlem:
119.30 USD
En kötü işlem:
-226.74 USD
Brüt kâr:
1 263.64 USD (9 875 pips)
Brüt zarar:
-994.43 USD (8 663 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (224.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.75 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
89.31%
Maks. mevduat yükü:
20.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
10 (18.18%)
Satış işlemleri:
45 (81.82%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
4.89 USD
Ortalama kâr:
35.10 USD
Ortalama zarar:
-52.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-105.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.74 USD (1)
Aylık büyüme:
1.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.47 USD
Maksimum:
447.37 USD (9.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.91% (447.37 USD)
Varlığa göre:
40.57% (1 649.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADe
|32
|AUDNZDe
|16
|NZDCADe
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADe
|171
|AUDNZDe
|61
|NZDCADe
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADe
|-14
|AUDNZDe
|591
|NZDCADe
|635
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.30 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +224.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EA is backtested and has a steady level of maturity every year. Please see details : https://quangphowall.com/san-pham/ea-porsche-taycan
İnceleme yok
