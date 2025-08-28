SegnaliSezioni
Nguyen Do Anh Quang

Quangphowall

Nguyen Do Anh Quang
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
36 (65.45%)
Loss Trade:
19 (34.55%)
Best Trade:
119.30 USD
Worst Trade:
-226.74 USD
Profitto lordo:
1 263.64 USD (9 875 pips)
Perdita lorda:
-994.43 USD (8 663 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (224.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
89.31%
Massimo carico di deposito:
20.43%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
10 (18.18%)
Short Trade:
45 (81.82%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
4.89 USD
Profitto medio:
35.10 USD
Perdita media:
-52.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-105.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.74 USD (1)
Crescita mensile:
1.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.47 USD
Massimale:
447.37 USD (9.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.91% (447.37 USD)
Per equità:
40.57% (1 649.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADe 32
AUDNZDe 16
NZDCADe 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADe 171
AUDNZDe 61
NZDCADe 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADe -14
AUDNZDe 591
NZDCADe 635
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.30 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +224.75 USD
Massima perdita consecutiva: -105.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA is backtested and has a steady level of maturity every year. Please see details : https://quangphowall.com/san-pham/ea-porsche-taycan

 

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of trading days is too low
2025.08.29 07:54
Share of trading days is too low
2025.08.28 06:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 06:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
