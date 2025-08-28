- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
36 (65.45%)
Loss Trade:
19 (34.55%)
Best Trade:
119.30 USD
Worst Trade:
-226.74 USD
Profitto lordo:
1 263.64 USD (9 875 pips)
Perdita lorda:
-994.43 USD (8 663 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (224.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
89.31%
Massimo carico di deposito:
20.43%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
10 (18.18%)
Short Trade:
45 (81.82%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
4.89 USD
Profitto medio:
35.10 USD
Perdita media:
-52.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-105.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.74 USD (1)
Crescita mensile:
1.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.47 USD
Massimale:
447.37 USD (9.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.91% (447.37 USD)
Per equità:
40.57% (1 649.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADe
|32
|AUDNZDe
|16
|NZDCADe
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADe
|171
|AUDNZDe
|61
|NZDCADe
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADe
|-14
|AUDNZDe
|591
|NZDCADe
|635
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.30 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +224.75 USD
Massima perdita consecutiva: -105.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EA is backtested and has a steady level of maturity every year. Please see details : https://quangphowall.com/san-pham/ea-porsche-taycan
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
6%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
9
100%
55
65%
89%
1.27
4.89
USD
USD
41%
1:500