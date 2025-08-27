- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
894
Kârla kapanan işlemler:
594 (66.44%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (33.56%)
En iyi işlem:
109.07 USD
En kötü işlem:
-67.33 USD
Brüt kâr:
3 993.65 USD (293 040 pips)
Brüt zarar:
-3 164.22 USD (289 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (226.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.78 USD (58)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
653 (73.04%)
Satış işlemleri:
241 (26.96%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-10.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
75 (-636.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-636.09 USD (75)
Aylık büyüme:
-7.15%
Yıllık tahmin:
-84.06%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
820.63 USD (29.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.53% (820.63 USD)
Varlığa göre:
56.14% (926.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|159
|GBPCAD
|148
|XAUUSD
|115
|GBPNZD
|113
|AUDCAD
|80
|CHFJPY
|71
|USDCAD
|64
|EURCAD
|53
|CADJPY
|40
|AUDNZD
|31
|AUDCHF
|17
|GBPJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|390
|GBPCAD
|300
|XAUUSD
|-133
|GBPNZD
|-541
|AUDCAD
|-35
|CHFJPY
|373
|USDCAD
|341
|EURCAD
|239
|CADJPY
|115
|AUDNZD
|-268
|AUDCHF
|27
|GBPJPY
|21
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.3K
|GBPCAD
|41K
|XAUUSD
|-13K
|GBPNZD
|-97K
|AUDCAD
|-576
|CHFJPY
|34K
|USDCAD
|15K
|EURCAD
|9.2K
|CADJPY
|17K
|AUDNZD
|-11K
|AUDCHF
|2.3K
|GBPJPY
|664
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.07 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 75
Maksimum ardışık kâr: +226.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -636.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
这是我的第三代EA，叫天网EA，比起前面两代EA，那效果是强多了！盈利总比亏损多
本策略交易5个品种 下面只是其中一个品种的表现，其他几个也类似
下面是回测报表：
|专家:
|天网EA V6
|交易品种:
|CADJPY
|期间:
|M5 (2025.01.01 - 2026.01.01)
|输入:
|Initial_Lot=0.01
|Add_Lot=0.01
|Stop_Loss_Amount=260.0
|Trade_Direction=0
|Entry_Method=0
|ZZ_Depth=12
|ZZ_Deviation=5
|ZZ_Backstep=3
|Magic_Number=12345
|公司:
|Raw Trading Ltd
|货币:
|USD
|初始入金:
|10 000.00
|杠杆:
|1:500
|
结果
|质量历史:
|100%
|柱:
|46651
|报价:
|21346421
|交易品种:
|1
|总净盈利:
|2 571.55
|绝对结余亏损:
|0.12
|绝对净值亏损:
|14.02
|毛利:
|2 983.31
|最大结余亏损:
|41.48 (0.39%)
|最大净值亏损:
|257.49 (2.14%)
|毛损:
|-411.76
|相对结余亏损:
|0.39% (41.48)
|相对净值亏损:
|2.20% (228.96)
|盈利因子:
|7.25
|预期收益:
|2.46
|预付款维持率:
|10231.63%
|采收率:
|9.99
|夏普比率:
|4.32
|分值:
|-21.29 (99.74%)
|AHPR:
|1.0002 (0.02%)
|LR 相关性:
|1.00
|OnTester结果:
|0
|GHPR:
|1.0002 (0.02%)
|LR 标准误差:
|25.23
|交易总计:
|1045
|卖出交易 (赢得 %):
|541 (85.58%)
|买入交易 (赢得 %):
|504 (86.71%)
|总成交:
|2090
|盈利交易 (% 全部):
|900 (86.12%)
|亏损交易 (% 全部):
|145 (13.88%)
|最大 获利交易:
|7.07
|最大 亏损交易:
|-9.67
|平均 获利交易:
|3.31
|平均 亏损交易:
|-2.55
|最大值 连胜 ($):
|64 (197.92)
|最大值 连败 ($):
|14 (-41.44)
|极大值 连续获利 (count):
|197.92 (64)
|极大值 连续亏损 (count):
|-41.44 (14)
|平均 连胜:
|21
|平均 连败:
|3
