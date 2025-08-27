Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10 0.00 × 5 FXPIG-Server 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 4 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 2 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 VantageInternational-Live 4 1.17 × 89 Exness-MT5Real2 1.25 × 8 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ICMarketsEU-MT5-4 1.51 × 185 ICMarketsSC-MT5-2 1.54 × 9121 itexsys-Platform 2.00 × 10 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 GOMarketsMU-Live 2.07 × 188 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 Exness-MT5Real8 2.28 × 39 77 daha fazla...