Sinyaller / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 5
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 5

Fu Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 47%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
894
Kârla kapanan işlemler:
594 (66.44%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (33.56%)
En iyi işlem:
109.07 USD
En kötü işlem:
-67.33 USD
Brüt kâr:
3 993.65 USD (293 040 pips)
Brüt zarar:
-3 164.22 USD (289 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (226.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.78 USD (58)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
653 (73.04%)
Satış işlemleri:
241 (26.96%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-10.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
75 (-636.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-636.09 USD (75)
Aylık büyüme:
-7.15%
Yıllık tahmin:
-84.06%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
820.63 USD (29.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.53% (820.63 USD)
Varlığa göre:
56.14% (926.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 159
GBPCAD 148
XAUUSD 115
GBPNZD 113
AUDCAD 80
CHFJPY 71
USDCAD 64
EURCAD 53
CADJPY 40
AUDNZD 31
AUDCHF 17
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 390
GBPCAD 300
XAUUSD -133
GBPNZD -541
AUDCAD -35
CHFJPY 373
USDCAD 341
EURCAD 239
CADJPY 115
AUDNZD -268
AUDCHF 27
GBPJPY 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.3K
GBPCAD 41K
XAUUSD -13K
GBPNZD -97K
AUDCAD -576
CHFJPY 34K
USDCAD 15K
EURCAD 9.2K
CADJPY 17K
AUDNZD -11K
AUDCHF 2.3K
GBPJPY 664
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.07 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 75
Maksimum ardışık kâr: +226.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -636.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FXPIG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.17 × 89
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 9121
itexsys-Platform
2.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
77 daha fazla...
这是我的第三代EA，叫天网EA，比起前面两代EA，那效果是强多了！盈利总比亏损多

本策略交易5个品种 下面只是其中一个品种的表现，其他几个也类似

下面是回测报表：

专家: 天网EA V6
交易品种: CADJPY
期间: M5 (2025.01.01 - 2026.01.01)
输入: Initial_Lot=0.01
Add_Lot=0.01
Stop_Loss_Amount=260.0
Trade_Direction=0
Entry_Method=0
ZZ_Depth=12
ZZ_Deviation=5
ZZ_Backstep=3
Magic_Number=12345
公司: Raw Trading Ltd
货币: USD
初始入金: 10 000.00
杠杆: 1:500
结果
质量历史: 100%
柱: 46651 报价: 21346421 交易品种: 1
总净盈利: 2 571.55 绝对结余亏损: 0.12 绝对净值亏损: 14.02
毛利: 2 983.31 最大结余亏损: 41.48 (0.39%) 最大净值亏损: 257.49 (2.14%)
毛损: -411.76 相对结余亏损: 0.39% (41.48) 相对净值亏损: 2.20% (228.96)
盈利因子: 7.25 预期收益: 2.46 预付款维持率: 10231.63%
采收率: 9.99 夏普比率: 4.32 分值: -21.29 (99.74%)
AHPR: 1.0002 (0.02%) LR 相关性: 1.00 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0002 (0.02%) LR 标准误差: 25.23
交易总计: 1045 卖出交易 (赢得 %): 541 (85.58%) 买入交易 (赢得 %): 504 (86.71%)
总成交: 2090 盈利交易 (% 全部): 900 (86.12%) 亏损交易 (% 全部): 145 (13.88%)
最大 获利交易: 7.07 最大 亏损交易: -9.67
平均 获利交易: 3.31 平均 亏损交易: -2.55
最大值 连胜 ($): 64 (197.92) 最大值 连败 ($): 14 (-41.44)
极大值 连续获利 (count): 197.92 (64) 极大值 连续亏损 (count): -41.44 (14)
平均 连胜: 21 平均 连败: 3




İnceleme yok
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.49% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.