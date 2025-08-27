- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
894
Profit Trade:
594 (66.44%)
Loss Trade:
300 (33.56%)
Best Trade:
109.07 USD
Worst Trade:
-67.33 USD
Profitto lordo:
3 993.65 USD (293 040 pips)
Perdita lorda:
-3 164.22 USD (289 617 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (226.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.78 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.40%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
653 (73.04%)
Short Trade:
241 (26.96%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-10.55 USD
Massime perdite consecutive:
75 (-636.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-636.09 USD (75)
Crescita mensile:
-7.15%
Previsione annuale:
-84.06%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
820.63 USD (29.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.53% (820.63 USD)
Per equità:
56.14% (926.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|159
|GBPCAD
|148
|XAUUSD
|115
|GBPNZD
|113
|AUDCAD
|80
|CHFJPY
|71
|USDCAD
|64
|EURCAD
|53
|CADJPY
|40
|AUDNZD
|31
|AUDCHF
|17
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|390
|GBPCAD
|300
|XAUUSD
|-133
|GBPNZD
|-541
|AUDCAD
|-35
|CHFJPY
|373
|USDCAD
|341
|EURCAD
|239
|CADJPY
|115
|AUDNZD
|-268
|AUDCHF
|27
|GBPJPY
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.3K
|GBPCAD
|41K
|XAUUSD
|-13K
|GBPNZD
|-97K
|AUDCAD
|-576
|CHFJPY
|34K
|USDCAD
|15K
|EURCAD
|9.2K
|CADJPY
|17K
|AUDNZD
|-11K
|AUDCHF
|2.3K
|GBPJPY
|664
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.07 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +226.78 USD
Massima perdita consecutiva: -636.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.17 × 89
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 9121
|
itexsys-Platform
|2.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
这是我的第三代EA，叫天网EA，比起前面两代EA，那效果是强多了！盈利总比亏损多
本策略交易5个品种 下面只是其中一个品种的表现，其他几个也类似
下面是回测报表：
|专家:
|天网EA V6
|交易品种:
|CADJPY
|期间:
|M5 (2025.01.01 - 2026.01.01)
|输入:
|Initial_Lot=0.01
|Add_Lot=0.01
|Stop_Loss_Amount=260.0
|Trade_Direction=0
|Entry_Method=0
|ZZ_Depth=12
|ZZ_Deviation=5
|ZZ_Backstep=3
|Magic_Number=12345
|公司:
|Raw Trading Ltd
|货币:
|USD
|初始入金:
|10 000.00
|杠杆:
|1:500
|
结果
|质量历史:
|100%
|柱:
|46651
|报价:
|21346421
|交易品种:
|1
|总净盈利:
|2 571.55
|绝对结余亏损:
|0.12
|绝对净值亏损:
|14.02
|毛利:
|2 983.31
|最大结余亏损:
|41.48 (0.39%)
|最大净值亏损:
|257.49 (2.14%)
|毛损:
|-411.76
|相对结余亏损:
|0.39% (41.48)
|相对净值亏损:
|2.20% (228.96)
|盈利因子:
|7.25
|预期收益:
|2.46
|预付款维持率:
|10231.63%
|采收率:
|9.99
|夏普比率:
|4.32
|分值:
|-21.29 (99.74%)
|AHPR:
|1.0002 (0.02%)
|LR 相关性:
|1.00
|OnTester结果:
|0
|GHPR:
|1.0002 (0.02%)
|LR 标准误差:
|25.23
|交易总计:
|1045
|卖出交易 (赢得 %):
|541 (85.58%)
|买入交易 (赢得 %):
|504 (86.71%)
|总成交:
|2090
|盈利交易 (% 全部):
|900 (86.12%)
|亏损交易 (% 全部):
|145 (13.88%)
|最大 获利交易:
|7.07
|最大 亏损交易:
|-9.67
|平均 获利交易:
|3.31
|平均 亏损交易:
|-2.55
|最大值 连胜 ($):
|64 (197.92)
|最大值 连败 ($):
|14 (-41.44)
|极大值 连续获利 (count):
|197.92 (64)
|极大值 连续亏损 (count):
|-41.44 (14)
|平均 连胜:
|21
|平均 连败:
|3
Non ci sono recensioni
