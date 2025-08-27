SegnaliSezioni
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 5

Fu Liang
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 47%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
894
Profit Trade:
594 (66.44%)
Loss Trade:
300 (33.56%)
Best Trade:
109.07 USD
Worst Trade:
-67.33 USD
Profitto lordo:
3 993.65 USD (293 040 pips)
Perdita lorda:
-3 164.22 USD (289 617 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (226.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.78 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.40%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
653 (73.04%)
Short Trade:
241 (26.96%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-10.55 USD
Massime perdite consecutive:
75 (-636.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-636.09 USD (75)
Crescita mensile:
-7.15%
Previsione annuale:
-84.06%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
820.63 USD (29.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.53% (820.63 USD)
Per equità:
56.14% (926.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 159
GBPCAD 148
XAUUSD 115
GBPNZD 113
AUDCAD 80
CHFJPY 71
USDCAD 64
EURCAD 53
CADJPY 40
AUDNZD 31
AUDCHF 17
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 390
GBPCAD 300
XAUUSD -133
GBPNZD -541
AUDCAD -35
CHFJPY 373
USDCAD 341
EURCAD 239
CADJPY 115
AUDNZD -268
AUDCHF 27
GBPJPY 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.3K
GBPCAD 41K
XAUUSD -13K
GBPNZD -97K
AUDCAD -576
CHFJPY 34K
USDCAD 15K
EURCAD 9.2K
CADJPY 17K
AUDNZD -11K
AUDCHF 2.3K
GBPJPY 664
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.07 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +226.78 USD
Massima perdita consecutiva: -636.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FXPIG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.17 × 89
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 9121
itexsys-Platform
2.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
77 più
这是我的第三代EA，叫天网EA，比起前面两代EA，那效果是强多了！盈利总比亏损多

本策略交易5个品种 下面只是其中一个品种的表现，其他几个也类似

下面是回测报表：

专家: 天网EA V6
交易品种: CADJPY
期间: M5 (2025.01.01 - 2026.01.01)
输入: Initial_Lot=0.01
Add_Lot=0.01
Stop_Loss_Amount=260.0
Trade_Direction=0
Entry_Method=0
ZZ_Depth=12
ZZ_Deviation=5
ZZ_Backstep=3
Magic_Number=12345
公司: Raw Trading Ltd
货币: USD
初始入金: 10 000.00
杠杆: 1:500
结果
质量历史: 100%
柱: 46651 报价: 21346421 交易品种: 1
总净盈利: 2 571.55 绝对结余亏损: 0.12 绝对净值亏损: 14.02
毛利: 2 983.31 最大结余亏损: 41.48 (0.39%) 最大净值亏损: 257.49 (2.14%)
毛损: -411.76 相对结余亏损: 0.39% (41.48) 相对净值亏损: 2.20% (228.96)
盈利因子: 7.25 预期收益: 2.46 预付款维持率: 10231.63%
采收率: 9.99 夏普比率: 4.32 分值: -21.29 (99.74%)
AHPR: 1.0002 (0.02%) LR 相关性: 1.00 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0002 (0.02%) LR 标准误差: 25.23
交易总计: 1045 卖出交易 (赢得 %): 541 (85.58%) 买入交易 (赢得 %): 504 (86.71%)
总成交: 2090 盈利交易 (% 全部): 900 (86.12%) 亏损交易 (% 全部): 145 (13.88%)
最大 获利交易: 7.07 最大 亏损交易: -9.67
平均 获利交易: 3.31 平均 亏损交易: -2.55
最大值 连胜 ($): 64 (197.92) 最大值 连败 ($): 14 (-41.44)
极大值 连续获利 (count): 197.92 (64) 极大值 连续亏损 (count): -41.44 (14)
平均 连胜: 21 平均 连败: 3




Non ci sono recensioni
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.49% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
