- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
126 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (21.25%)
En iyi işlem:
17.28 USD
En kötü işlem:
-14.24 USD
Brüt kâr:
356.86 USD (13 656 pips)
Brüt zarar:
-182.15 USD (7 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (31.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.75 USD (16)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
75.15%
Maks. mevduat yükü:
3.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
79 (49.38%)
Satış işlemleri:
81 (50.63%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
2.83 USD
Ortalama zarar:
-5.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.83 USD (2)
Aylık büyüme:
2.93%
Yıllık tahmin:
37.40%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.80 USD
Maksimum:
27.12 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (27.00 USD)
Varlığa göre:
7.87% (98.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|23
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|56
|AUDUSD
|73
|EURGBP
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.28 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 396
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 95
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Tickmill-Live
|1.53 × 2277
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.41 × 17
