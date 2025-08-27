SinyallerBölümler
Dinh Van Hung

ATong3

Dinh Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
126 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (21.25%)
En iyi işlem:
17.28 USD
En kötü işlem:
-14.24 USD
Brüt kâr:
356.86 USD (13 656 pips)
Brüt zarar:
-182.15 USD (7 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (31.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.75 USD (16)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
75.15%
Maks. mevduat yükü:
3.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
79 (49.38%)
Satış işlemleri:
81 (50.63%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
2.83 USD
Ortalama zarar:
-5.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.83 USD (2)
Aylık büyüme:
2.93%
Yıllık tahmin:
37.40%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.80 USD
Maksimum:
27.12 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (27.00 USD)
Varlığa göre:
7.87% (98.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 74
AUDUSD 63
EURGBP 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 56
AUDUSD 73
EURGBP 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.28 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.50 × 164
TitanFX-MT5-01
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 396
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.95 × 95
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.50 × 2
Tickmill-Live
1.53 × 2277
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.41 × 17
36 daha fazla...
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.