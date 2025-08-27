Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 12 RannForex-Server 0.00 × 4 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 itexsys-Platform 0.33 × 6 TitanFX-MT5-01 0.50 × 2 Darwinex-Live 0.51 × 162 Exness-MT5Real8 0.55 × 11 ICMarketsSC-MT5-4 0.71 × 395 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 CapitalPointTrading-MT5-4 0.88 × 17 RoboForex-ECN 0.97 × 93 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 VTMarkets-Live 1.50 × 2 Tickmill-Live 1.53 × 2277 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 Pepperstone-MT5-Live01 2.33 × 3 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 2.41 × 17 36 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou