Trade:
160
Profit Trade:
126 (78.75%)
Loss Trade:
34 (21.25%)
Best Trade:
17.28 USD
Worst Trade:
-14.24 USD
Profitto lordo:
356.86 USD (13 656 pips)
Perdita lorda:
-182.15 USD (7 906 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (31.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.75 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
76.34%
Massimo carico di deposito:
3.53%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
6.44
Long Trade:
79 (49.38%)
Short Trade:
81 (50.63%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-5.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.83 USD (2)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
37.40%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.80 USD
Massimale:
27.12 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.30% (27.00 USD)
Per equità:
7.87% (98.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|23
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|56
|AUDUSD
|73
|EURGBP
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.28 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.01 USD
Massima perdita consecutiva: -26.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 396
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 95
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Tickmill-Live
|1.53 × 2277
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.41 × 17
36 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
