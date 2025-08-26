SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Longchau2
Ho Nam Ha

Longchau2

Ho Nam Ha
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
312 (72.38%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (27.61%)
En iyi işlem:
61.15 USD
En kötü işlem:
-140.01 USD
Brüt kâr:
2 563.55 USD (86 289 pips)
Brüt zarar:
-1 763.11 USD (58 704 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (241.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.68 USD (38)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.76%
Maks. mevduat yükü:
17.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
248 (57.54%)
Satış işlemleri:
183 (42.46%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
8.22 USD
Ortalama zarar:
-14.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-293.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-442.53 USD (4)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
21.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.55 USD
Maksimum:
443.79 USD (8.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.58% (443.79 USD)
Varlığa göre:
5.33% (279.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 225
AUDCAD 197
EURNZD 3
XAUUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 348
AUDCAD 530
EURNZD -46
XAUUSD 3
NZDUSD -33
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
AUDCAD 20K
EURNZD -3K
XAUUSD -1.2K
NZDUSD -1.4K
USDCAD -19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.15 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +241.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.70 × 622
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
5.22 × 957
43 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.26 12:16
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.51% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
