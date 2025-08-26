- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
312 (72.38%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (27.61%)
En iyi işlem:
61.15 USD
En kötü işlem:
-140.01 USD
Brüt kâr:
2 563.55 USD (86 289 pips)
Brüt zarar:
-1 763.11 USD (58 704 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (241.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.68 USD (38)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.76%
Maks. mevduat yükü:
17.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
248 (57.54%)
Satış işlemleri:
183 (42.46%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
8.22 USD
Ortalama zarar:
-14.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-293.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-442.53 USD (4)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
21.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.55 USD
Maksimum:
443.79 USD (8.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.58% (443.79 USD)
Varlığa göre:
5.33% (279.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|225
|AUDCAD
|197
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|348
|AUDCAD
|530
|EURNZD
|-46
|XAUUSD
|3
|NZDUSD
|-33
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|AUDCAD
|20K
|EURNZD
|-3K
|XAUUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|-1.4K
|USDCAD
|-19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.15 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +241.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.70 × 622
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.22 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.22 × 957
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
58
0%
431
72%
95%
1.45
1.86
USD
USD
9%
1:30