Ho Nam Ha

Longchau2

Ho Nam Ha
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
431
Bénéfice trades:
312 (72.38%)
Perte trades:
119 (27.61%)
Meilleure transaction:
61.15 USD
Pire transaction:
-140.01 USD
Bénéfice brut:
2 563.55 USD (86 289 pips)
Perte brute:
-1 763.11 USD (58 704 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (241.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.68 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
94.76%
Charge de dépôt maximale:
17.32%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
248 (57.54%)
Courts trades:
183 (42.46%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
1.86 USD
Bénéfice moyen:
8.22 USD
Perte moyenne:
-14.82 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-293.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-442.53 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.62%
Prévision annuelle:
31.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.55 USD
Maximal:
443.79 USD (8.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.58% (443.79 USD)
Par fonds propres:
5.33% (279.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 225
AUDCAD 197
EURNZD 3
XAUUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 348
AUDCAD 530
EURNZD -46
XAUUSD 3
NZDUSD -33
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
AUDCAD 20K
EURNZD -3K
XAUUSD -1.2K
NZDUSD -1.4K
USDCAD -19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.15 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +241.68 USD
Perte consécutive maximale: -293.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Eightcap-Live
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.81 × 602
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.93 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.89 × 332
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
43 plus...
Aucun avis
2025.08.26 12:16
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.51% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Longchau2
30 USD par mois
17%
0
0
USD
5.1K
USD
58
0%
431
72%
95%
1.45
1.86
USD
9%
1:30
Copier

