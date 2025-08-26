SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Longchau2
Ho Nam Ha

Longchau2

Ho Nam Ha
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 17%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
312 (72.38%)
Loss Trade:
119 (27.61%)
Best Trade:
61.15 USD
Worst Trade:
-140.01 USD
Profitto lordo:
2 563.55 USD (86 289 pips)
Perdita lorda:
-1 763.11 USD (58 704 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (241.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.68 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.76%
Massimo carico di deposito:
17.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
248 (57.54%)
Short Trade:
183 (42.46%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
8.22 USD
Perdita media:
-14.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-293.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-442.53 USD (4)
Crescita mensile:
2.62%
Previsione annuale:
31.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.55 USD
Massimale:
443.79 USD (8.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (443.79 USD)
Per equità:
5.33% (279.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 225
AUDCAD 197
EURNZD 3
XAUUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 348
AUDCAD 530
EURNZD -46
XAUUSD 3
NZDUSD -33
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
AUDCAD 20K
EURNZD -3K
XAUUSD -1.2K
NZDUSD -1.4K
USDCAD -19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.15 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +241.68 USD
Massima perdita consecutiva: -293.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.70 × 622
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
5.22 × 957
43 più
Non ci sono recensioni
2025.08.26 12:16
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.51% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
