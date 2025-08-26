- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
312 (72.38%)
Loss Trade:
119 (27.61%)
Best Trade:
61.15 USD
Worst Trade:
-140.01 USD
Profitto lordo:
2 563.55 USD (86 289 pips)
Perdita lorda:
-1 763.11 USD (58 704 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (241.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.68 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.76%
Massimo carico di deposito:
17.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
248 (57.54%)
Short Trade:
183 (42.46%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
8.22 USD
Perdita media:
-14.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-293.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-442.53 USD (4)
Crescita mensile:
2.62%
Previsione annuale:
31.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.55 USD
Massimale:
443.79 USD (8.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (443.79 USD)
Per equità:
5.33% (279.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|225
|AUDCAD
|197
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|348
|AUDCAD
|530
|EURNZD
|-46
|XAUUSD
|3
|NZDUSD
|-33
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|AUDCAD
|20K
|EURNZD
|-3K
|XAUUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|-1.4K
|USDCAD
|-19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.15 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +241.68 USD
Massima perdita consecutiva: -293.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.70 × 622
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.22 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.22 × 957
43 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
58
0%
431
72%
95%
1.45
1.86
USD
USD
9%
1:30