Savell Martin

BlackBull FXAutomater

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
100 (73.52%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (26.47%)
En iyi işlem:
124.21 GBP
En kötü işlem:
-28.40 GBP
Brüt kâr:
603.47 GBP (2 259 530 pips)
Brüt zarar:
-120.18 GBP (748 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (63.40 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
184.40 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
97.68%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
17.02
Alış işlemleri:
104 (76.47%)
Satış işlemleri:
32 (23.53%)
Kâr faktörü:
5.02
Beklenen getiri:
3.55 GBP
Ortalama kâr:
6.03 GBP
Ortalama zarar:
-3.34 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.29 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-28.40 GBP (1)
Aylık büyüme:
26.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
28.40 GBP (1.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.84% (28.40 GBP)
Varlığa göre:
25.72% (510.03 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDi 66
BTCUSD 31
USDJPYi 28
EURUSDi 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDi 276
BTCUSD 249
USDJPYi 88
EURUSDi 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDi 4.4K
BTCUSD 1.5M
USDJPYi 1.7K
EURUSDi 762
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.21 GBP
En kötü işlem: -28 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +63.40 GBP
Maksimum ardışık zarar: -24.29 GBP

İnceleme yok
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BlackBull FXAutomater
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
2K
GBP
5
100%
136
73%
98%
5.02
3.55
GBP
26%
1:500
Kopyala

