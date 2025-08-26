SegnaliSezioni
Savell Martin

BlackBull FXAutomater

Savell Martin
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
100 (73.52%)
Loss Trade:
36 (26.47%)
Best Trade:
124.21 GBP
Worst Trade:
-28.40 GBP
Profitto lordo:
603.47 GBP (2 259 530 pips)
Perdita lorda:
-120.18 GBP (748 220 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (63.40 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
184.40 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
97.68%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
17.02
Long Trade:
104 (76.47%)
Short Trade:
32 (23.53%)
Fattore di profitto:
5.02
Profitto previsto:
3.55 GBP
Profitto medio:
6.03 GBP
Perdita media:
-3.34 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-24.29 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-28.40 GBP (1)
Crescita mensile:
28.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
28.40 GBP (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.84% (28.40 GBP)
Per equità:
25.72% (510.03 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDi 66
BTCUSD 31
USDJPYi 28
EURUSDi 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDi 276
BTCUSD 249
USDJPYi 88
EURUSDi 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDi 4.4K
BTCUSD 1.5M
USDJPYi 1.7K
EURUSDi 762
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.21 GBP
Worst Trade: -28 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.40 GBP
Massima perdita consecutiva: -24.29 GBP

Nessun dato

2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
