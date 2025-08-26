SignauxSections
Savell Martin

BlackBull FXAutomater

Savell Martin
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
100 (73.52%)
Perte trades:
36 (26.47%)
Meilleure transaction:
124.21 GBP
Pire transaction:
-28.40 GBP
Bénéfice brut:
603.47 GBP (2 259 530 pips)
Perte brute:
-120.18 GBP (748 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (63.40 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
184.40 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
97.68%
Charge de dépôt maximale:
10.67%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
17.02
Longs trades:
104 (76.47%)
Courts trades:
32 (23.53%)
Facteur de profit:
5.02
Rendement attendu:
3.55 GBP
Bénéfice moyen:
6.03 GBP
Perte moyenne:
-3.34 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-24.29 GBP)
Perte consécutive maximale:
-28.40 GBP (1)
Croissance mensuelle:
28.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
28.40 GBP (1.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.84% (28.40 GBP)
Par fonds propres:
25.72% (510.03 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDi 66
BTCUSD 31
USDJPYi 28
EURUSDi 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDi 276
BTCUSD 249
USDJPYi 88
EURUSDi 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDi 4.4K
BTCUSD 1.5M
USDJPYi 1.7K
EURUSDi 762
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.21 GBP
Pire transaction: -28 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +63.40 GBP
Perte consécutive maximale: -24.29 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.