- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
100 (73.52%)
Perte trades:
36 (26.47%)
Meilleure transaction:
124.21 GBP
Pire transaction:
-28.40 GBP
Bénéfice brut:
603.47 GBP (2 259 530 pips)
Perte brute:
-120.18 GBP (748 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (63.40 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
184.40 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
97.68%
Charge de dépôt maximale:
10.67%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
17.02
Longs trades:
104 (76.47%)
Courts trades:
32 (23.53%)
Facteur de profit:
5.02
Rendement attendu:
3.55 GBP
Bénéfice moyen:
6.03 GBP
Perte moyenne:
-3.34 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-24.29 GBP)
Perte consécutive maximale:
-28.40 GBP (1)
Croissance mensuelle:
28.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
28.40 GBP (1.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.84% (28.40 GBP)
Par fonds propres:
25.72% (510.03 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSDi
|66
|BTCUSD
|31
|USDJPYi
|28
|EURUSDi
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSDi
|276
|BTCUSD
|249
|USDJPYi
|88
|EURUSDi
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSDi
|4.4K
|BTCUSD
|1.5M
|USDJPYi
|1.7K
|EURUSDi
|762
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +124.21 GBP
Pire transaction: -28 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +63.40 GBP
Perte consécutive maximale: -24.29 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
32%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
5
100%
136
73%
98%
5.02
3.55
GBP
GBP
26%
1:500