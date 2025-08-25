SinyallerBölümler
Wescley Pugliese De Castro

Soho

Wescley Pugliese De Castro
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
174 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (27.80%)
En iyi işlem:
1.50 USD
En kötü işlem:
-5.20 USD
Brüt kâr:
80.25 USD (172 053 pips)
Brüt zarar:
-94.00 USD (98 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (8.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.24 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
16.22%
Maks. mevduat yükü:
83.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
130 (53.94%)
Satış işlemleri:
111 (46.06%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.78 USD (4)
Aylık büyüme:
-8.88%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.67 USD
Maksimum:
25.70 USD (42.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.62% (19.67 USD)
Varlığa göre:
1.76% (2.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
MSFT.US 42
TSLA.US 42
AMD.US 33
NVDA.US 28
META.US 25
Bra50 25
AMZN.US 23
GOOG.US 15
AAPL.US 6
Bra50Aug25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
MSFT.US -8
TSLA.US -6
AMD.US 6
NVDA.US -8
META.US 0
Bra50 6
AMZN.US 2
GOOG.US 1
AAPL.US -3
Bra50Aug25 -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
MSFT.US 2.5K
TSLA.US 18K
AMD.US 14K
NVDA.US 4.4K
META.US 22K
Bra50 3.9K
AMZN.US 4.1K
GOOG.US 5.2K
AAPL.US -149
Bra50Aug25 -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.50 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
İnceleme yok
2025.09.19 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 14:16
Share of trading days is too low
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.49% of days out of the 604 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.99% of days out of the 604 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:23 2025.08.25 20:23:16  

