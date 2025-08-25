SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Soho
Wescley Pugliese De Castro

Soho

Wescley Pugliese De Castro
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
234
Bénéfice trades:
168 (71.79%)
Perte trades:
66 (28.21%)
Meilleure transaction:
1.50 USD
Pire transaction:
-5.20 USD
Bénéfice brut:
76.37 USD (165 399 pips)
Perte brute:
-92.70 USD (97 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (8.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.24 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
16.22%
Charge de dépôt maximale:
83.67%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
125 (53.42%)
Courts trades:
109 (46.58%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-1.40 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.78 USD (4)
Croissance mensuelle:
-10.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.67 USD
Maximal:
25.70 USD (42.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.62% (19.67 USD)
Par fonds propres:
1.76% (2.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
MSFT.US 42
TSLA.US 42
AMD.US 32
NVDA.US 27
META.US 24
AMZN.US 23
Bra50 21
GOOG.US 15
AAPL.US 6
Bra50Aug25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
MSFT.US -8
TSLA.US -6
AMD.US 5
NVDA.US -7
META.US 0
AMZN.US 2
Bra50 4
GOOG.US 1
AAPL.US -3
Bra50Aug25 -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
MSFT.US 2.5K
TSLA.US 18K
AMD.US 13K
NVDA.US 6K
META.US 18K
AMZN.US 4.1K
Bra50 3.1K
GOOG.US 5.2K
AAPL.US -149
Bra50Aug25 -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.50 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +8.24 USD
Perte consécutive maximale: -5.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
fgsfdg
Aucun avis
2025.09.19 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 14:16
Share of trading days is too low
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.49% of days out of the 604 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.99% of days out of the 604 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:23 2025.08.25 20:23:16  

gfgdf

